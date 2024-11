Porto Alegre Jornada Internacional de Direito é realizada em Porto Alegre

O encontro acontecerá, de modo presencial, no histórico Palácio do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Nesta terça-feira (12) será realizada a 29ª Jornada Internacional de Direito, em Porto Alegre (RS). O encontro acontecerá, de modo presencial, no histórico Palácio do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, na Praça Marechal Deodoro, 110 (em frente à praça da Matriz), Centro Histórico, em Porto Alegre.

Em razão das inscrições para o evento presencial estarem esgotadas, será disponibilizado um link para assistir ao evento on-line gratuitamente. O link será publicado no site oficial do evento: https://www.jornadadedireito.com/29jid

“Os gaúchos e gaúchas têm demonstrado uma força extraordinária na superação das adversidades, e a Jornada, assim como todos no Rio Grande, sofreu com as enchentes, mas segue viva, forte e altiva. Junte-se a nós neste evento emblemático e compartilhe desse espírito de resiliência e renovação”, explicou o advogado Fabiano Machado da Rosa, Curador Científico dos eventos.

O evento retornará a ser realizado em Gramado nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025. As inscrições serão abertas em breve.

