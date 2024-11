Rio Grande do Sul Complexo Cristo Protetor de Encantado será inaugurado em abril de 2025

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2024

Governador plantou, simbolicamente, uma oliveira centenária aos pés do Cristo Protetor Foto: Divulgação Governador plantou, simbolicamente, uma oliveira centenária aos pés do Cristo Protetor. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou oficialmente que o Complexo Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari, será inaugurado no dia 6 de abril de 2025. A data coincide com o dia do içamento da cabeça e dos braços da estátua, em 2021.

Leite esteve no município na sexta-feira (8), junto com o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Carlos Rafael Malmann. Os dois visitaram o Complexo, localizado no alto do Morro das Antenas. Na ocasião, eles foram recebidos pelo presidente da Associação Amigos de Cristo, Robison Gonzatti, que apresentou as obras que estão em fase de conclusão.

“A inauguração do Complexo Cristo Protetor não só fortalece o turismo religioso da região, mas também promete impulsionar o desenvolvimento econômico e cultural do Vale do Taquari”, comentou Gonzatti.

Durante a visita, o governador aproveitou a oportunidade para plantar, simbolicamente, uma oliveira centenária aos pés do Cristo Protetor. Antes de visitar as obras do Complexo, o chefe de Estado esteve na inauguração da estrada do Cristo. O novo caminho, de 2,4 quilômetros, contou com investimento de R$ 4 milhões em recursos do governo do Estado, por meio do programa Pavimenta II, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. Já a contrapartida municipal foi de R$ 4,5 milhões, totalizando R$ 8,5 milhões. Além do asfalto, as obras incluíram pintura, sinalização viária e construção de um passeio lateral para a circulação de pedestres.

Leite ressaltou que o Cristo Protetor é um símbolo de fé e que a pavimentação do acesso qualifica a experiência de visitação ao local. “É um monumento com um significado muito especial para o Rio Grande do Sul e, especialmente, para o Vale do Taquari. Essa foi uma das regiões que mais sofreu com as chuvas que atingiram nosso Estado e, agora, celebramos aqui esse símbolo de proteção e a capacidade do povo gaúcho de resistir e superar as adversidades”, afirmou o governador.

Sobre o Complexo

O santuário conta com uma área de 12 mil metros quadrados, incluindo bilheterias, sanitários, praça de alimentação, lojas, elevador de acesso ao coração da estátua e uma capela toda envidraçada em meio à mata nativa.

Complexo Cristo Protetor de Encantado será inaugurado em abril de 2025

