Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2024

Aparição do jogador na festa de aniversário de Romário chocou. (Foto: Reprodução)

Com lesão no joelho e com previsão de retorno aos gramados apenas na próxima temporada, Neymar foi um dos convidados para as comemorações do aniversário de Romário, que completou 58 anos nessa segunda-feira (29). O atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, participou das celebrações, na Barra da Tijuca, no Rio, e ganhou as manchetes dos jornais estrangeiros em função de sua aparência, enquanto está afastado das atividades.

Internautas nas redes sociais já haviam apontado, em vídeos e fotos do atacante na festa de Romário, que o jogador estaria acima do peso, longe de sua condição física ideal e de aparência diferente. O camisa 10 do Al-Hilal chegou ao aniversário com casaco, camisa e calça largas, que podem ter dado a impressão da imagem, criticada nas redess, como X (antigo Twitter) e Instagram.

Jornais espanhóis, como Marca e As, também destacaram a aparição pública de Neymar, uma das primeiras desde a festa no Cruzeiro do atacante, que fez sua primeira viagem em dezembro de 2023. “A mudança física de Neymar durante a lesão: sua nova figura comentada no aniversário de Romário”, ressaltou o Marca. Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, afirmou que ele ficará fora também da Copa América, que acontece em junho deste ano. Neymar faz apenas fisioterapia para recuperar os movimentos do joelho operado, o esquerdo. É um trabalho gradual. Ele está com 31 anos.

“Choque nas redes sociais com a condição física de Neymar: julgue por si mesmo”, escreveu o As, a partir da repercussão da figura do atacante na internet. Algumas imagens, compartilhadas no X, sofreram edições, aparentando com que Neymar estivesse ainda mais longe de sua forma física. Ele não entra em campo pelo Al-Hilal desde outubro, em vitória sobre o Nassaji Mazandaran, pela Champions League Asiática. No entanto, compartilha em suas redes sociais a evolução do seu tratamento. Desde o começo, todos sabiam que ele passaria por um tempo longo de inatividade.

Momentos fitness

Nessa segunda, o jogador compartilhou em suas redes sociais imagens nas quais aparece praticando atividades físicas para se manter em forma, enquanto se recupera de cirurgia no joelho esquerdo após grave lesão. As publicações, realizadas no Instagram, foram feitas na esteira de comentários sobre sua aparência.

Nas imagens compartilhadas pelo Instagram, exibiu-se praticando exercícios em uma bicicleta ergométrica, comendo salada e saindo para pedalar. “Segundo round do dia”, escreveu, posando em frente a uma bicicleta de mountain bike.

