Futebol Jornais repercutem Benzema fora do Real Madrid: “Fim de uma era”

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Karim Benzema se despede do clube após 14 anos e 25 títulos conquistados. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Real Madrid anunciou, na manhã deste domingo (4), a saída de Karim Benzema, após 14 anos no clube e 25 títulos conquistados. O ídolo francês, que tinha mais um ano de contrato com o clube espanhol, se despede de Madri. A imprensa internacional repercutiu a despedida do craque.

O jornal espanhol Marca estampou a saída de Benzema do Real na manchete: “Benzema vai embora”. O jornal AS, também da Espanha, deu destaque à notícia: “Benzema deixa o Madrid”.

O jornal Mirror, da Inglaterra, considerou a saída do jogador como “o fim de uma era”. O também britânico The Sun estampou: “Estive lá, fiz aquilo: Karim Benzema deixa o Real Madrid após 14 anos”.

O Mundo Deportivo, da Espanha, declarou: “Bomba. Benzema deixa o Real Madrid”. O jornal La Gazzetta dello Sport, da Itália, destacou o comunicado oficial do clube em homenagem ao atleta: “Gratidão e carinho a uma lenda”.

Leia a seguir um trecho da nota oficial do clube espanhol: “O Real Madrid C.F. e o nosso capitão Karim Benzema concordaram em pôr fim à sua brilhante e inesquecível etapa como jogador do nosso clube. O Real Madrid quer mostrar a sua gratidão e todo o carinho a quem já é uma das nossas maiores lendas. Karim Benzema chegou ao nosso clube em 2009, com apenas 21 anos, e tem sido um jogador fundamental nesta fase dourada da nossa história. Durante as quatorze temporadas em que defendeu nosso emblema e a nossa camisa, conquistou 25 títulos, recorde para o Real Madrid: 5 Ligas dos Campeões, 5 Mundiais de Clubes, 4 Supertaças da Europa, 4 Ligas, 3 Taças do Rei e 4 Supertaças de Espanha. (…) A carreira de Karim Benzema no Real Madrid tem sido um exemplo de comportamento e profissionalismo, e tem representado os valores do nosso clube. Karim Benzema conquistou o direito de decidir seu futuro”.

A despedida de Karim Benzema do Real Madrid teve roteiro que faz jus à carreira do atacante francês com a camisa merengue: com bola no fundo das redes e homenagem e gratidão dos torcedores e jogadores. Os comandados de Carlo Ancelotti empataram por 1 a 1 com o Athletic Bilbao neste domingo e carimbaram a vice colocação na última rodada do Campeonato Espanhol.

O Real Madrid confirmou a saída de Benzema horas antes da partida. Foi dele o nome que esteve na boca dos torcedores que foram prestigiar o jogo no Santiago Bernabéu. Benzema foi ovacionado quando anunciado antes do pontapé inicial. O público fez barulho ensurdecedor também quando o artilheiro pegou a bola em lances perigosos, sonhando com uma bola na rede na última partida dele pelo clube espanhol. O gol veio, mas foi de pênalti, aos 27 minutos do segundo tempo. E ele foi aplaudido e aclamado. Ao fim da partida, Benzema foi “jogado” para o alto pelos seus companheiros.

Nesta terça-feira (6), será realizada na Cidade Real Madrid uma cerimônia oficial de homenagem e despedida a Karim Benzema, com a presença do presidente Florentino Pérez.

O técnico Carlo Ancelotti afirmou que só soube da saída do craque horas antes do jogo contra o Athletic Bilbao. “Foi algo de última hora. Ontem (sábado) ele treinou normalmente e esta manhã (domingo) ele nos contou. Nada a acrescentar. Entendemos a decisão dele”, disse Ancelotti.

“Treinei um dos melhores do mundo, não falo apenas de um atacante, mas de um jogador completo, gentil, humilde e sério… bem, não podemos ficar felizes com a decisão dele, mas devemos respeitá-lo. Só posso agradecê-lo pelo que fez neste clube. Lendário”, declarou. As informações são do site GE, do jornal O Estado de S. Paulo e do Real Madrid.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/jornais-repercutem-benzema-fora-do-real-madrid-fim-de-uma-era/

Jornais repercutem Benzema fora do Real Madrid: “Fim de uma era”

2023-06-04