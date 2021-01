Geral Jornal argentino cita o Boca Juniors como o “Terror dos brasileiros” na Libertadores

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Na edição atual da Libertadores, o Boca eliminou o Inter. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O diário Olé, principal jornal esportivo da Argentina, publicou uma matéria apontando o Boca Juniors, rival do Santos nas semifinais da Copa Libertadores, como o “Terror dos brasileiros”. No texto, o jornal lembra que o Boca teve 20 duelos de mata-mata contra times brasileiros na história da competição e venceu 17. Os únicos times brasileiros que venceram um mata-mata contra o Boca no torneio foram o Santos em 1963, o Fluminense em 2008 e o Corinthians em 2012.

O Olé aponta ainda que quatro dos seis títulos do Boca Juniors na competição foram conquistados com vitórias sobre times brasileiros na decisão: Cruzeiro em 1977, Palmeiras em 2000, Santos em 2003 e Grêmio em 2007.

Cruzeiro e Palmeiras, com três eliminações cada, e Corinthians, com duas derrotas, foram os times brasileiros que mais sofreram com o Boca Juniors na competição. Com o Santos, o retrospecto é de empate. Foram duas finais entre os times e um título para cada lado.

No último dia 9 de dezembro, em jogo de vida ou morte pelas oitavas de final da Libertadores, Inter e Boca Juniors voltaram a se enfrentar no jogo de volta. A partida, em Buenos Aires, terminou com uma vitória colorada por 1 a 0. O resultado levou a decisão para os pênaltis. O Boca levou a melhor ao vencer os gaúchos por 5 a 4 e, assim, continuou na competição. Com a desvantagem de 1 a 0 da primeira partida no Beira-Rio, o Colorado precisava ganhar o confronto de Buenos Aires.

O Boca Juniors venceu todas as disputas de pênaltis que jogou contra times brasileiros na Libertadores; sendo esta sua quinta vitória (1977 contra o Cruzeiro, 2000 e 2001 contra o Palmeiras, 2004 contra o São Caetano e 2020 contra o Internacional).

Já o Inter, com essa última partida contra o Boca, venceu seu primeiro jogo na Argentina pela Libertadores desde 1980, quando venceu o Vélez Sarsfield por 1 a 0; a partir daí, empatou um jogo e perdeu três.

O primeiro jogo da semifinal da Libertadores entre Santos e Boca Juniors acontece nesta quarta-feira (6), às 19h15min, na Bombonera. A partida de volta acontece no dia 13, também às 19h15min, na Vila Belmiro.

Cuca, o técnico do Santos, passou uma “lição de casa” para os atletas e pediu para que todos assistissem o clássico argentino. “O professor passou isso pra gente, sim. No sábado a comissão avisou no nosso o grupo sobre o horário e o canal onde passaria o jogo do Boca contra o River para que a gente analisasse a partida. Eles não começaram o clássico com o time completo, então não deu pra analisar tudo ali. Mas estudamos o time deles em todos esses dias e estamos prontos para a decisão”, afirmou o zagueiro Luan Peres.

A delegação santista embarcou para a Argentina no início da tarde de segunda-feira (4). Para Luan Peres, a partida contra o Boca será a mais importante de toda a sua vida.

“Com certeza é o jogo mais importante da minha carreira. Se você perguntar para 30 jogadores do elenco, 28 vão te falar que é o mais importante da vida. O Pará já foi campeão da Libertadores, então para ele a final de 2011 foi mais relevante. Mas a maioria do nosso elenco nunca viveu isso. Eu já joguei Champions League, mas nem chega perto do que será essa decisão. Pelo sabor que tem, pelo tamanho do Santos FC e por ser uma semifinal, sem dúvidas é o jogo em que estou mais ansioso para atuar”, concluiu o camisa 14.

