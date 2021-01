Geral PT e partidos da oposição fecham apoio a Baleia Rossi para a presidência da Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Baleia Rossi participou no final do ano de uma reunião com virtual com líderes de oposição. (Foto: Divulgação/MDB)

Nesta segunda-feira (4), os presidentes e líderes dos partidos de oposição PCdoB, PDT, PSB, PT e Rede confirmaram, em reunião pela internet, a decisão de apoiarem a candidatura do deputado Baleia Rossi (MDB-SP) à presidência da Câmara dos Deputados para o biênio 2021/2022, a partir dos compromissos assumidos por ele na semana passada.

Em outra frente, o candidato de Jair Bolsonaro, Arthur Lira (PP-AL), deve começar a viajar o País em busca de apoio, segundo informações do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Em nota divulgada após a reunião, o Partido dos Trabalhadores diz que “esta aliança é necessária para derrotar as pretensões de Jair Bolsonaro de controlar a Câmara dos Deputados”, mas afirma que “ela se dá exclusivamente em torno da eleição da Mesa Diretora” da Casa. Para o líder da legenda na Câmara, deputado Ênio Verri (PT-PR), “se Bolsonaro ganhar a presidência da Câmara, isso será muito ruim para o Brasil e toda sua população”.

Verri lembra que Baleia Rossi unifica os partidos de oposição e enfatiza os compromissos assumidos pelo deputado do MDB em defesa da democracia, dos trabalhadores e de uma renda emergencial durante o enfrentamento da pandemia.

Em um manifesto também divulgado nesta tarde, os partidos de oposição afirmaram que desejam construir para a futura Mesa Diretora da Câmara dos Deputados uma plataforma de compromissos que objetive garantir o acesso universal à vacina contra o coronavírus, o fim do arrocho salarial, o apoio à agricultura familiar e a tributação da renda dos mais ricos, dentre outros.

“Nós, dos partidos de oposição, temos a responsabilidade de combater, dentro e fora do Parlamento, as políticas antidemocráticas, neoliberais, de desmonte do Estado e da economia brasileira”, afirmam as legendas de oposição. Também de oposição, o PSOL não assinou o documento.

Além dos partidos de oposição, Baleia Rossi conta com o apoio do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e de outras legendas, como DEM e PSDB, na disputa contra Lira.

Nas redes sociais, Baleia Rossi comentou o anúncio do apoio: “A Frente Ampla ficou ainda maior. O PT anunciou apoio a nossa candidatura. É um grande dia para quem defende uma Câmara livre e independente. Somos 11 partidos diferentes. Divergimos em muitos assuntos. Mas estamos juntos na defesa de uma democracia viva e forte! Um ponto fundamental do manifesto dos partidos de oposição é o acesso universal à vacina. A imunização gratuita tem que ser pra todos, principalmente pra quem depende da saúde pública. Só assim vamos vencer o corona. A Câmara tem que trabalhar para viabilizar isso o quanto antes”, escreveu ele em seu perfil no Twitter. As informações são da Agência Câmara de Notícias, da agência de notícias Reuters e do jornal O Globo.

