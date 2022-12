Seleção Jornal elege Gabriel Jesus como “pior 9” da história da Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2022

Com a lesão no joelho, a próxima chance do atleta agora é só em 2026. (Foto: Reprodução/Twitter)

Mesmo cortado da Copa do Mundo por conta de uma lesão no joelho, Gabriel Jesus não escapou de uma dura crítica de um jornal espanhol. O periódico “Sport” detonou o jogador e o classificou como “pior 9 da história do Brasil”.

“Para quem teve ‘9’ da qualidade de Jairzinho, Romário, Ronaldo… Gabriel Jesus não só está desafinado como vai ser a ovelha negra do time mais temido da história das Copas do Mundo”, escreveu o jornal.

O jornal espanhol citou a seca do atacante em Copas do Mundo, tendo passado em branco tanto na Rússia, quanto no Qatar. Ao todo, o jogador tem oito partidas em Copas. Com a lesão no joelho, a próxima chance do atleta agora é só em 2026.

Gabriel Jesus lesionou o joelho direito na partida contra Camarões e foi cortado do torneio. Revelado pelo Palmeiras, o atacante se destacou e chamou atenção do Manchester City, onde jogou até a última temporada antes de se transferir ao Arsenal.

Imagem com a filha

Após o anúncio de que Gabriel Jesus retornaria à Inglaterra para continuação do tratamento, após lesão ter sido constatada em seu joelho direito no sábado, o atacante aparece em foto compartilhada no Instagram a bordo de um avião, segurando sua filha no colo. Ele e o lateral Alex Telles foram cortados da Copa do Mundo devido ao tempo de recuperação das lesões, no joelho direito de ambos, constatadas após derrota para a seleção de Camarões.

No sábado, foi anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que Gabriel Jesus retornaria a Londres após conversa entre o coordenador da seleção, Juninho Paulista, e o diretor esportivo do Arsenal, clube pelo qual o atacante joga.

A decisão, no entanto, contrariou plano da seleção: a ideia era que o atleta e o companheiro Alex Telles, que também está fora da Copa por lesão na mesma articulação, permanecessem em Doha, para seguir o tratamento e ao mesmo tempo em que manteriam o convívio com os demais jogadores. Sem poder atuar, seguiriam no dia a dia do grupo como forma de incentivo.

O lateral Alex Telles, atleta do Sevilla, ficará no Catar para acompanhar a partida entre Brasil e Coreia do Sul, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo e então retorna à Espanha na próxima terça-feira, dia 6.

Após derrota para Camarões, na sexta-feira, a seleção brasileira tinha duas novas dores de cabeça: o atacante Gabriel Jesus e o lateral Alex Telles. Após sequência de lesões, que tiraram do time o seu camisa 10 Neymar, além de outros dois laterais, Danilo e Alex Sandro, a dupla sentiu dores no joelho durante a partida e Telles foi substituído aos prantos.

No sábado, os dois fizeram uma ressonância magnética no joelho e foi constatada uma lesão com tempo de recuperação que impossibilita o retorno de ambos aos jogos desta Copa e, por isso, foram cortados do elenco.

Com 26 jogadores levados para o Catar, agora com duas baixas, Tite não poderá fazer uma nova convocação. O regulamento da Fifa até permite que isso aconteça, no entanto o prazo é anterior À estreia na Copa do Mundo. Portanto, o prazo brasileiro se encerrou no último dia 23, data anterior à estreia contra a Sérvia.

Gabriel Jesus foi titular justamente na partida em que se lesionou, contra Camarões, quando o técnico Tite poupou os titulares. No entanto, mesmo reserva, era presença certeira em campo. Contra Sérvia e Suíça, entrou no segundo tempo. Gabriel Jesus deixa a Copa do Catar sem nunca ter marcado um gol na competição, já que também saiu da Rússia, em 2018, com saldo zerado.

Alex Telles também era reserva de Tite, porém, com a lesão de Alex Sandro, assumiu a lateral esquerda. Diante da Suíça, substituiu o xará, que saiu de campo machucado, e foi titular contra Camarões. As informações são do site Lance e do jornal O Globo.

