Sob risco de cirurgia, Gabriel Jesus deixa Doha para ser avaliado pelo Arsenal em Londres

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2022

O tempo de afastamento do jogador vai depender da necessidade do tratamento cirúrgico. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Gabriel Jesus deixou a concentração da Seleção Brasileira na manhã deste domingo (4), em Doha. O jogador do Arsenal partiu para Londres para ser avaliado pelos médicos do Arsenal. O clube londrino, que é líder da Premier League, vai analisar a lesão no joelho direito do atacante. Há possibilidade de o jogador ser submetido à cirurgia no local.

O tempo de afastamento vai depender da necessidade do tratamento cirúrgico. Mas Jesus pode ficar até três meses fora dos campos. Na Seleção, Gabriel não manifestou dores até o início da Copa e nem passou pela fisioterapia montada no Catar, mas o sentiu incômodo e deixou o campo na terceira partida aos 62 minutos, na derrota para Camarões, na última sexta-feira.

O atacante ganhou corrente de solidariedade na internet de jogadores da Seleção e se manifestou na noite deste sábado, após ser cortado da Seleção Brasileira por conta de uma lesão no joelho direito.

Fora da Copa do Mundo, o atacante publicou em sua página no Instagram uma foto quando criança, com a seguinte legenda: “Se existisse uma linha do tempo e eu pudesse te ver e te falar alguma coisa, eu diria ‘Gabriel, você é um vencedor’. Obrigado a todos que mandaram mensagens de apoio e carinho!”, escreveu.

Jesus e Alex Telles passaram por exames no sábado, após se machucarem na derrota para Camarões, sexta-feira, em que ambos foram titulares. O departamento médico confirmou após os testes que os dois não teriam mais condições de jogar neste Mundial.

O atacante fez três partidas na Copa do Mundo do Catar – duas como reserva (Sérvia e Suíça) e uma como titular (Camarões). Foram cerca de 100 minutos em campo, mas sem fazer gol em seu segundo Mundial disputado.

Às vésperas do jogo da Seleção Brasileira pelas oitavas de final da Copa do Mundo, Thiago Silva quis tranquilizar Gabriel Jesus e Alex Telles. Os jogadores foram cortados do torneio por lesão e o capitão da equipe desejou pronta recuperação a ambos.

“Nós somos muito claros. Ontem, antes do treinamento, confesso que foi um momento bastante doloroso ver os meninos naquela situação de não poder estar novamente em campo com a gente”, disse em entrevista coletiva deste domingo.

“A tristeza é grande, mas, ao mesmo tempo, nossa estrada continua, também por eles. É a forma que a gente pode confortar um pouco o coração deles. Espero que eles se recuperem o mais rápido possível”, completou.

Alex Telles e Gabriel Jesus se lesionaram na derrota do Brasil para Camarões, na terceira rodada da fase de grupos do Mundial. As baixas não poderão ser repostas por Tite, já que, segundo o regulamento da Fifa, um atleta convocado “só pode ser substituído em caso de grave lesão ou doença até 24 horas antes do início da primeira partida de sua equipe”. As informações são dos sites GE e Lance.

