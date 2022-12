Seleção Tite nega que Gabriel Jesus tinha dores antes da Copa: “Ficam espalhando mentiras”

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2022

A Seleção Brasileira precisou cortar Gabriel Jesus da Copa do Mundo por conta de uma lesão no joelho direito. (Foto: Reprodução/Twitter)

A Seleção Brasileira precisou cortar Gabriel Jesus da Copa do Mundo por conta de uma lesão no joelho direito. A recuperação do atacante não seria a tempo de jogar a competição, mas o assunto que veio à tona foi a possibilidade de ele já ter sido convocado machucado, o que foi veementemente negado por Tite em coletiva.

Durante a entrevista oficial pré-jogo do Brasil, o comandante criticou aqueles que deram a informação de que o atleta do Arsenal já tinha um problema no joelho antes de ser convocado. Segundo Tite, a comissão técnica prioriza a saúde quando faz a lista. Segundo informações do site Lance, Jesus sentiu um incômodo nos últimos meses, mas não lesão.

“Não pode ecoar ali fora coisas que são mentiras, de quem quer fazer o ruim para os outros. Em nenhum momento aqui na seleção pagamos o preço de vitória por saúde do atleta. Esse mentiroso, os haters, né? Que ficam espalhando. Vai cuidar de outra coisa, deixa de plantar mentira. O Arsenal tem um departamento médico, nós temos um departamento médico, ética profissional, e nunca ia acontecer desta forma”, disse Tite.

“É legal esclarecer. Presencialmente, Tite e Juninho estiveram no Arsenal. Não trocamos saúde por qualquer outro resultado”, completou César Sampaio, auxiliar técnico.

Depois de esclarecer o assunto da lesão, Tite optou por falar do lado humano de um corte durante uma Copa do Mundo. Segundo o treinador, alguns líderes do elenco procuraram conversar com Gabriel Jesus diante desse drama que atinge diretamente a emoção.

“Em relação ao Gabriel, sentimos. Ontem estava Thiago, Neymar e Marquinhos conversando com ele e depois com o Telles. O Cesar também foi falar. De alguma forma, para tirar a dor e se fortalecer, participar conosco o quanto for possível”, afirmou Tite.

“É difícil lesão na carreira do atleta, independente do momento, você se sente frágil por não fazer aquilo que ama, ainda mais em uma Copa. Tivemos com eles presencialmente dando esse apoio. Não sabemos o que vem pela frente, mas eles fazem parte dessa construção”, complementou Sampaio.

A Seleção Brasileira treinou neste domingo, às 12h (de Brasília), pela última vez antes de enfrentar a Coreia do Sul, nesta segunda-feira, às 16h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. A partida será realizada no Estádio 974. As informações são do site Lance.

