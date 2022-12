Seleção Seleção Brasileira tem 100% de aproveitamento contra times da Ásia em Copas do Mundo

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2022

A Seleção Brasileira já enfrentou China, Japão e Coreia do Norte em Mundiais e venceu todas as partidas. Imagem mostra jogo do Brasil contra a Coreia do Norte, em 2010. (Foto: Reprodução)

O jogo contra a Coreia do Sul nesta segunda-feira (5), às 16h (horário de Brasília), no Estádio 974, será o quarto do Brasil contra times da Ásia em Copas do Mundo. A Seleção Brasileira já enfrentou China, Japão e Coreia do Norte em Mundiais e venceu todas as partidas.

Veja os números:

– Jogos: 3;

– Vitórias: 3;

– Empates: 0;

– Derrotas: 0;

– Aproveitamento: 100%;

– Gols: 10 (média de 3,3 por jogo);

– Gols sofridos: 2 (média de 0,6 por jogo).

O confronto diante da Coreia, pelas oitavas de final, será o primeiro da Seleção contra um asiático em mata-mata de Mundial. Até então, todos os jogos haviam sido realizados pela fase de grupos. O primeiro foi em 2002, diante da China, e o último em 2010, contra a Coreia do Norte.

Brasil 4 x 0 China (2002)

O ano do primeiro confronto contra uma seleção da Ásia é o mesmo do último título do Brasil na Copa do Mundo. A partida contra a China em 2002, no Mundial do Japão e da Coreia do Sul, foi pela segunda rodada da fase de grupos. Após uma difícil vitória de virada por 2 a 1 contra a Turquia na estreia, a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari tinha pela frente o adversário mais frágil do grupo.

Roberto Carlos abriu o placar com um golaço de falta, Rivaldo ampliou após completar cruzamento de Ronaldinho Gaúcho, e o “Bruxo” fez o terceiro, de pênalti, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Ronaldo recebeu de Cafu na pequena área e fechou a conta: 4 a 0.

Escalação do Brasil: Marcos; Lúcio, Roque Júnior e Ânderson Polga; Cafu, Gilberto Silva, Juninho Paulista (Ricardinho), Ronaldinho Gaúcho (Denilson) e Roberto Carlos; Ronaldo (Edílson) e Rivaldo.

Brasil 4 x 1 Japão (2006)

Já classificado após vitórias – e atuações ruins – contra Croácia e Austrália, a seleção brasileira tinha pela frente o Japão na última rodada da fase de grupos. No que é considerado o melhor jogo do Brasil no Mundial da Alemanha, o técnico Parreira decidiu colocar em campo um time misto contra os japoneses, que tinham Zico como treinador.

O Japão abriu o placar com Tamada. Ainda no primeiro tempo, Ronaldinho Gaúcho cruzou, Cicinho escorou, e Ronaldo empatou de cabeça. Na etapa final, Juninho Pernambuco colocou o Brasil na frente após lindo chute de longe. Gilberto ampliou, e Ronaldo, em finalização de fora da área, fez o quarto: 4 a 1.

Escalação do Brasil: Dida (Rogério Ceni); Cicinho, Lúcio, Juan e Gilberto; Gilberto Silva, Juninho Pernambucano, Kaká (Ricardinho) e Ronaldinho Gaúcho (Zé Roberto); Ronaldo e Robinho.

Brasil 2 x 1 Coreia do Norte (2010)

A partida contra a Coreia do Norte foi a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. E engana-se quem pensa que o time comandado por Dunga teve vida fácil. O Brasil só conseguiu abrir o placar aos nove minutos do segundo tempo, em finalização quase sem ângulo de Maicon. Elano ampliou aos 26 minutos, e a Seleção ainda viu o adversário descontar no fim da partida com Ji Yun-Nam: 2 a 1.

Escalação do Brasil: Julio Cesar; Maicon, Lúcio, Juan e Michel Bastos; Felipe Melo (Ramires), Gilberto Silva, Elano (Daniel Alves) e Kaká (Nilmar); Luis Fabiano e Robinho. As informações são do site GE.

