Seleção Retorno de Neymar faz a Seleção Brasileira virar a chave após cortes por lesões

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com o camisa 10 em campo e treinando normalmente, a atividade de domingo teve animação diferente, com direito a dança e música. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A volta de Neymar, confirmado para jogar as oitavas de final da Copa do Mundo contra a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), mudou o clima na seleção brasileira. Depois dos cortes de Alex Telles e Gabriel Jesus e a derrota para Camarões, o luto deu lugar à alegria no treinamento deste domingo (4), véspera do confronto diante da Coreia do Sul.

Com o camisa 10 em campo e treinando normalmente, a atividade teve animação diferente, com direito a dança e música. Durante o aquecimento, os jogadores cantaram e obrigaram o volante Fabinho a fazer o “passinho” de funk. Com a bola rolando, mesmo assim, o ambiente leve se manteve, a medida que Neymar treinava normalmente.

O craque foi um dos mais animados e contagiou a todos. Diferentemente do treino sem o jogador, Tite esboçou sorrisos e posou junto aos atletas da delegação. Tanto nas coletivas de imprensa como nas redes sociais, todos se solidarizaram com Telles e Jesus, mas indicaram que era preciso seguir em frente, até pelos companheiros.

Além de Neymar, o Brasil terá o retorno de Danilo. Alex Sandro ainda não volta, e fez um treino físico separado do grupo. Sem ele, Tite deve improvisar Danilo e lançar ou Militão ou Dani Alves na direita. O jogo será às 16h, no estádio 974.

O capitão brasileiro nesse duelo decisivo será Thiago Silva. Poupado na última partida da fase de grupos contra Camarões, o defensor retorna ao time nesta segunda-feira e elogiou a decisão da comissão técnica em relação ao planejamento feito para a competição.

“Nós não temos certeza sobre a nossa continuidade. O que a gente tem controle é da preparação e do planejamento. O planejamento foi feito. Como todas as decisões, o risco existe. Quando se sai de casa já tem um risco. Esse risco valeu a pena correr para que a gente estivesse bem fisicamente, tirando o Alex Telles e o Gabriel Jesus, que a gente fica triste. Fora os dois, estamos bem”, disse o capitão.

No último confronto contra a Coreia do Sul, a Seleção Brasileira teve êxito e ganhou com autoridade por 5 a 1. Porém, Thiago Silva disse que isso já faz parte do passado e que pode até servir de motivação aos coreanos neste jogo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

“Não podemos pensar no resultado elástico que foi o último amistoso. Eles venceram em um grupo bem difícil e passaram de fase. Temos de respeitá-los para poder ter um êxito”, ponderou para depois elogiar alguns atletas do time adversário.

“O Son está em Londres, conheço bem. O primeiro meio campista tem uma qualidade enorme no passe e o contra-ataque deles é muito bom. O segundo gol deles é um exemplo. Todo cuidado é pouco com o time deles que é muito bom tecnicamente”.

O vencedor de Brasil e Coreia do Sul avança às quartas de final do Mundial para enfrentar o classificado de Japão e Croácia, que jogam no dia seguinte, nesta terça-feira, no fechamento das oitavas de final. As informações são do jornal O Globo e da CBF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Seleção