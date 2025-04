Inter Jornal espanhol elogia Anthoni, goleiro do Inter: “Novo Alisson”

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2025

Jovem (foto) assumiu a titularidade do Colorado após lesão de Rochet Foto: Ricardo Duarte/Inter Jovem assumiu a titularidade do Colorado após lesão de Rochet. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O jornal AS, da Espanha, elogia o bom momento de Anthoni no Inter. O goleiro foi comparado a Alisson, ex-Inter, pelo portal. No texto, os espanhóis dizem que o Colorado é uma escola de goleiros.

A reportagem cita que Anthoni não hesitou ao aproveitar brecha dada por Rochet. O antigo titular da equipe iniciou a temporada com uma tendinose no joelho esquerdo, que o deixou de fora de quase todo Campeonato Gaúcho. Quanto estreou na temporada, em partida contra o Flamengo no Brasileirão, ficou em campo por apenas 45 minutos. O goleiro fraturou a mão esquerda e precisou passar por cirurgia.

Anthoni tem sido seguro e ganhou a confiança da torcida do Inter. O jogador, de apenas 23 anos, levou dois gols nas últimas quatro partidas e não foi vazado nas duas mais recentes. Em 2025, disputou 17 jogos e levou 10 gols, uma média de 0,58 por jogo.

O jornal também comentou sobre a trajetória do goleiro. O atleta Colorado passou por todas as categorias de base do Inter e saía de Três Coroas, a 100 km de Porto Alegre, para treinar pelo clube do coração.

