Brasil Jornalista e indigenista desaparecidos: Polícia acha “material orgânico aparentemente humano”

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2022

Material foi localizado no Rio Itaquaí, próximo ao porto de Atalaia do Norte. Foto: PF/Divulgação Material foi localizado no Rio Itaquaí, próximo ao porto de Atalaia do Norte. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A Polícia Federal no Amazonas informou na tarde desta sexta-feira (10) que equipes de busca que integram a Operação Javari – que tentam localizar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips, desaparecidos na Amazônia de domingo (5) – localizaram no Rio Itaquaí, próximo ao porto de Atalaia do Norte, “material orgânico aparentemente humano”, o qual foi encaminhado para perícia no Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal.

O mesmo instituto vai periciar as amostras de sangue encontradas na embarcação de Amarildo da Costa de Oliveira, o Pelado, cuja prisão temporária foi decretada pela Justiça Estadual na quinta-feira (9).

Os investigadores ainda indicaram que nesta sexta, houve a coleta de materiais genéticos de referência do jornalista britânico Dom Phillips, em Salvador, e do indigenista Bruno Pereira, em Recife. “Os materiais coletados serão utilizados na análise comparativa com o sangue encontrado na embarcação”, indicou a PF em nota.

A corporação informou que, desde a última atualização na tarde de quinta, sobre a operação, as equipes do Comitê de crise, coordenado pela PF, seguiram com a busca fluvial e com reconhecimento aéreo na região do Rio Itaquaí, último local Bruno Pereira e Dom Phillips foram vistos.

