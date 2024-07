Mundo Jornalista gaúcho morre após ser atropelado em Londres

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2024

Matheus Piovesan voltava do trabalho quando foi atngido por um carro. (Foto: Reprodução/Instagram)

O brasileiro natural do Rio Grande do Sul Matheus Piovesan, de 36 anos, morreu após ser atropelado no início da madrugada desse sábado (6) em Londres, capital da Inglaterra. O gaúcho voltava do trabalho de bicicleta quando foi atingido por um carro, que deixou o local do acidente, registrado no cruzamento da Cable Street com a Cannon Street Road, em Shadwell, na zona leste da cidade.

Piovesan era produtor musical e jornalista formado pela PUCRS. Ele estava radicado na Europa há cinco anos. Segundo o jornal local My London, duas mulheres que estariam no carro que atingiu o rapaz acabaram presas acusadas de causar a morte de Matheus. Durante o interrogatório elas teria permanecido em silêncio.

De acordo com a imprensa local, um helicóptero chegou a ser acionado para tentar resgatar o brasileiro, mas ele não resistiu. Ele usava capacete, segundo testemunhas. O acidente aconteceu por volta da 0h30 de sábado no horário local (cerca de 20h30 de sexta-feira, no horário de Brasília).

Nas redes sociais, o perfil da Radio Mais Brazil UK divulgou uma nota lamentando a morte do brasileiro. “A equipe da Rádio Mais Brazil UK, Giunta Arts, Odila Giunta e o diretor Neto Brazil, expressam suas mais profundas condolências à família e aos amigos de Matheus. Sua presença iluminada e sua paixão contagiante deixarão saudades eternas em nossos corações”, diz um trecho.

Neste domingo (7), amigos devem prestar uma homenagem à Matheus no Victoria Park, em Londres. Ele, que atualmente trabalhava com hospedagem, paralelamente era responsável pelo Effervescent Sounds, um projeto cultural que tinha como objetivo alavancar a carreira musical de novos artistas na cena londrina.

Recentemente, o gaúcho havia realizado uma festa para celebrar os seus 36 anos. “Celebrar a vida é minha religião!! Meu evento favorito do ano: dançando, vestindo um look extravagante e extravasando alegria ao lado de tantos amigos incríveis! Mais uma festa de aniversário pra conta e um MUITO obrigado por taaaanta mensagem carinhosa que eu recebi! Sou feliz demaaaaaais!!”, escreveu Matheus em postagem no Instagram.

Informações dão conta de que a família de Matheus tem interesse no traslado do corpo para o Brasil, o que pode levar duas semanas. Posteriormente, o velório e enterro devem ser realizados no Rio Grande do Sul.

