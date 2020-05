Notas Brasil Jornalista Newton Zarani, criador do futsal, morre aos 93 anos

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Conhecido como um dos criadores do futebol de salão, ou futsal, o jornalista Newton Zarani morreu no Rio de Janeiro na madrugada desta segunda-feira (11), aos 93 anos, após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral). Zarani estava internado no hospital Memorial, no Méier, zona norte do Rio. Zarani deixa a esposa Maria Lúcia e três filhos.

