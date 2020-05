Notas Brasil Bolsonaro escolhe novo comando do Iphan

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

A presidência do Iphan (Instituto de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) foi trocada nesta segunda-feira (11), a partir de decreto assinado por Braga Netto, da Casa Civil. Quem assume é Larrissa Rodrigues Peixoto Dutra. Depois da sucessão de interinos no mesmo cargo, ela senta na cadeira que pertenceu a Kátia Bogéa, exonerada no fim do ano passado.

