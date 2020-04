Magazine Jornalista Susana Naspolini tem diagnóstico positivo para o coronavírus: “Vírus sorrateiro”

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

Repórter luta contra um câncer desde janeiro Foto: Instagram/susananaspolini Repórter luta contra um câncer desde janeiro. (Foto: Instagram/susananaspolini) Foto: Instagram/susananaspolini

A jornalista Susana Naspolini, 47, da TV Globo, recebeu o diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Ela usou suas redes sociais nesta segunda-feira (27) para pedir orações a seus seguidores, mas disse que está assintomática no momento, apesar de o vírus ser sorrateiro e jogar baixo.

“A praga desse coronavírus me pegou, mas estou bem, sem sintomas”, afirmou a jornalista, que revelou em janeiro que está lutando contra o câncer pela quinta vez. “Vou aguardar agora os 14, 15 dias de olho pra ver se aparece algum sintoma. Observando e rezando muito”, afirmou ela.

Susana disse, em um vídeo postado em sua conta no Instagram, que não sabe como contraiu o vírus, já que está isolada em sua casa desde o início da quarentena, tendo saído apenas duas vezes, uma para consultar seu oncologista e outra para tomar as injeções do tratamento.

“Não sei se foi alguma coisa que eu comprei, talvez na hora de pegar. Essa praga desse vírus é sorrateiro, ele joga baixo, então vamos nos cuidar pra não dar chance para ele”, afirmou, pedindo que as pessoas orem por ela nesse período. “As orações de vocês sempre fizeram uma diferença enorme na minha vida”.

Naspolini, que se curou quatro vezes do câncer, lançou no ano passado um livro sobre sua trajetória, “Eu Escolho Ser Feliz”.

Outros jornalistas também já contrair o novo coronavírus. O apresentador Marcelo Magno, 37, da TV Clube, afiliada da TV Globo no Piauí, chegou a ficar internado na UTI, mas se recuperou. Também tiveram a doença Mariana Ferrão, 41, que apresentou o Bem Estar (TV Globo), e Mari Palma, 31, do Live CNN.

