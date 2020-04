Celebridades Emma Watson engata namoro sério e apresenta empresário americano para os pais

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

Atriz Harry Potter foi flagrada aos beijos com o novo namorado em outubro do ano passado Foto: Reprodução Atriz Harry Potter foi flagrada aos beijos com o novo namorado em outubro do ano passado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A atriz Emma Watson, 30, foi flagrada aos beijos com um homem misterioso em outubro do ano passado. Mas foi apenas agora que a imprensa internacional descobriu que ele é o empresário Leo Robinton, 30, uma californiano que já foi até apresentado aos pais da artista.

Segundo o site do jornal Daily Mail, o casal tem se esforçado para manter o relacionamento longe dos holofotes, e Robinton teria até deixado as redes sociais após a publicação da foto dos dois em outubro do ano passado na frente de uma padaria em Londres.

Apesar da discrição do casal, uma fonte ouvida pelo site afirma que Robinton até já conheceu os pais da atriz, durante um jantar, em dezembro do ano passado. Uma das irmãs do empresário, Daisy, também segue Emma nas redes sociais.

Em entrevista à revista Vogue, a atriz, que ficou conhecida ao interpretar Hermione Granger, na franquia “Harry Potter”, evitou se descrever como solteira e passou a se classificar como “sua própria companhia”. Na época, ela disse que enfrenta pressões sociais para se casar e ter uma família.

Ela afirmou ainda que lutou contra a ansiedade ao se aproximar dos 30 anos sem uma carreira estável, um relacionamento ou um filho. “Nunca acreditei nesse papo de ‘estou feliz solteira’”, disse ao afirmar que mudou de opinião gradualmente. “Levei muito tempo, mas estou muito feliz. Chamo isso de ser minha própria companhia.”

Emma é ativista destacada dos direitos das mulheres e embaixadora da boa vontade da ONU Mulheres, além de advogar a campanha HeForShe, que estimula os homens a defenderem a igualdade de gênero. Ela já afirmou ter vivenciado experiências de sexismo, lembrando como sofreu uma discriminação de gênero a partir dos oito anos de idade.

