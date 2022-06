Futebol José Mourinho é cotado para ser o novo técnico do PSG

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2022

Currículo vencedor do português de 59 anos seria um dos fatores que empolgam os dirigentes. (Foto: Reprodução/Instagram)

Em alta novamente no futebol mundial após levar a Roma ao título da Liga Conferência, José Mourinho estaria na mira do PSG para ser o novo técnico do clube francês. Pelo menos é o que garante a conceituada rádio inglesa talkSPORT. O jornal britânico Telegraph também noticiou o interesse.

Segundo fontes dos dois veículos de imprensa, o currículo vencedor do treinador português de 59 anos seria um dos fatores que empolgam os dirigentes do PSG, que pensam em alguém para o lugar de Mauricio Pochettino. O treinador argentino ainda tem um ano de contrato, mas as péssimas performances do time de Neymar, Messi, Mbappé e companhia na última temporada podem fazer que tal compromisso seja interrompido.

Caso a negociação se confirme, será a segunda vez que Mourinho substituirá Pochettino nos últimos anos, depois que a mesma mudança ocorreu no Tottenham em 2019. Vale ressaltar que Luis Campos, compatriota de Mourinho, foi anunciado como novo diretor de futebol do PSG no lugar do brasileiro Leonardo.

Após o título da Liga Conferência, o 26º de sua carreira, Mourinho disse que “apesar de possíveis rumores que poderiam surgir, ele gostaria de seguir na Roma”. O Special One tem contrato com o time da capital italiana até 2024.

Veja a lista de títulos da carreira de Mourinho:

Porto

— Champions: 2003/04

— Copa da Uefa: 2002/03

— Português: 2002/03 e 2003/04

— Taça de Portugal: 2002/03

— Supercopa: 2003

Chelsea

— Premier League: 2004/05, 2005/06 e 2014/15

— Copa da Inglaterra: 2006/07

— Copa da Liga Inglesa: 2004/05, 2006/07 e 2014/15

— Supercopa: 2005

Inter de Milão

— Champions: 2009/10

— Italiano: 2008/09 e 2009/10

— Copa da Itália: 2009/10

— Supercopa: 2009

Real Madrid

— Espanhol: 2011/12

— Copa do Rei: 2010/11

— Supercopa: 2012

Manchester United

— Liga Europa: 2016/17

— Copa da Liga: 2016/17

— Supercopa: 2016

Roma

— Liga Conferência: 2021/22.

Novo diretor

A nova era do PSG começou na última sexta-feira (3). De acordo com a imprensa francesa, o clube assinou contrato com Luis Campos, que substituirá o brasileiro Leonardo e assumirá o cargo de consultor esportivo.

Campos, um português de 57 anos que teve passagens por Monaco e Lille, será o responsável pelas contratações e pela prospecção de novos jogadores para o PSG. Ele trabalhará ao lado de Antero Henrique, que cuidará das vendas do elenco.

Com Luis Campos, o PSG inicia o que o jornal “L’Equipe” chamou de revolução. Uma grande reformulação no elenco é esperada para esta janela de transferências. O português chegou em Doha no início da semana para se reunir com os donos do clube e traçar os objetivos.

O PSG planeja pelo menos cinco contratações: um zagueiro, três meio-campistas e um atacante que possa jogar em múltiplas funções, todos franceses de preferência. De acordo com o “L’Equipe”, Campos já tem acordos verbais com dois jogadores e também busca por oportunidades na lateral e nas pontas. A expectativa é de que mais de 10 jogadores sejam negociados nesta janela. Puxam a lista: Icardi, Kurzawa, Herrera, Gueye, Wijnaldum e Paredes.

