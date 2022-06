Futebol Barcelona realiza força-tarefa para contratar astro da Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2022

O Liverpool também entrou na briga com o Barcelona pela contratação do atacante Raphinha, do Leeds United. (Foto: Divulgação)

O Barcelona irá enviar Mateu Alemany, diretor esportivo do clube catalão, para a Inglaterra em busca da contratação de Raphinha, segundo o “Sport”. O culé irá conversar com dirigentes do Leeds para acelerar o processo de transferência.

No início desta semana, Alemany chegará em Elland Road para negociar os valores da negociação. O clube inglês exige cerca de 65 milhões de euros (R$ 333 milhões) pela contratação do astro da Seleção Brasileira, mas os espanhóis consideram o valor alto.

A operação está parada desde quando a direção do Barcelona decidiu esperar o término da Premier League, uma vez que o Leeds lutava contra o rebaixamento. No entanto, a equipe de Jesse Marsh se salvou na última rodada.

A pausa não caiu bem entre os principais dirigentes do Leeds, e Alemany deverá recuperar a boa relação com os ingleses. No entanto, Raphinha é eleito o substituto de Ousmane Dembélé e o Barça deve fazer o possível pela contratação do atacante.

Liverpool na briga

Em outra frente, o Liverpool entrou na briga com o Barcelona pela contratação do atacante Raphinha, do Leeds United. Segundo o jornal inglês Mirror, o técnico Jürgen Klopp pretende ter o brasileiro na próxima temporada para suprir a possível saída de Sadio Mané para o Bayern de Munique.

O Leeds já bateu o martelo sobre o valor que os interessados pelo atacante terão que desembolsar: 55 milhões de euros, cerca de R$ 281 milhões na atual cotação. Em crise financeira, o Barça vê os Reds saírem na frente por conta da quantia.

Em 2021, Deco, ex-jogador do Barcelona e atual empresário de Raphinha, já havia deixado claro o interesse do Liverpool no atacante. Agora, o clube de Anfield tem um trunfo e pretende envolver Takumi Minamino na negociação. Atual técnico do Leeds, Jesse Marsch já trabalhou com o japonês. Em 2019, o atacante foi comandando pelo treinador no Red Bull Salzburg.

Em entrevista no último sábado (4), Raphinha falou sobre uma possível mudança de clube na próxima temporada e citou a proximidade com a Copa do Mundo como um fator que pesa em sua escolha na carreira.

“Se eu falar que não pesa, estaria mentindo, sabendo que faltam menos de seis meses para Copa, tem que estar em atividade nos clubes, isso pesa na decisão, mas confio no meu potencial. Se for para ficar ou sair, vou dar meu melhor, buscar meu espaço e vou tentar estar bem para a Copa do Mundo”, começou por afirmar.

“Depois vou de férias, tenho contrato com Leeds até 2024, meu futuro está nas mãos do Deco e do Leeds, estou com a cabeça na seleção brasileira, no jogo e também nas minhas férias, precisamos de férias. Tenho contrato com Leeds e essa questão quem resolve é meu empresário, quando tem algo certo, ele me passa”, completou.

Na atual temporada, Raphinha foi um dos protagonista na luta do Leeds contra o rebaixamento na Premier League. Em 36 jogos, marcou 11 gols e deu três assistências. O atacante volta a campo nesta segunda-feira (6), às 7h20min, no Estádio Nacional do Japão, em Tóquio, pela seleção brasileira para encarar o Japão em amistoso. As informações são do site Lance e da ESPN.

