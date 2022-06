Futebol Lewandowski confirma proposta de gigante europeu e ataca o Bayern de Munique: “Onde está o respeito?”

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2022

Duas vezes melhor do mundo, Lewandowski já manifestou a intenção de deixar o Bayern de Munique. (Foto: Reprodução)

Bicampeão do prêmio de melhor do mundo, Lewandowski já deixou clara a intenção de deixar o Bayern de Munique. Nesta segunda-feira (6), o jogador foi além, e criticou o clube publicamente. O polonês também aproveitou para confirmar uma proposta do Barcelona para a próxima temporada.

“Quando está num clube há tantos anos, em que sempre me mostrei pronto para jogar apesar das lesões e das dores que tinha, onde sempre dei o melhor, o mínimo é procurar uma solução que agrade aos dois lados. Para mim não faz sentido estar pensando cada um em si”, disse Lewandowski.

“Não percebo o que o Bayern de Munique vai ganhar em me forçar a ficar. Onde estão a lealdade e o respeito? Eu não me esqueci dos meus. A única proposta que considerei foi a do Barcelona, mais nenhuma”, completou o atacante polonês ao “Onet Sports”.

Nesta temporada, Lewandowski brilhou mais uma vez e fez incríveis 50 gols em 46 partidas. Revelado pelo Znicz Pruszków, o atacante de 33 anos ainda atuou no Lech Poznan e Borussia Dortmund antes de fechar com os bávaros, onde soma mais de 370 jogos, com quase 350 gols anotados.

Novos ares

Em outra frente, com contrato só até o fim do mês com o Real Madrid, o atacante Gareth Bale já procura novos ares para a próxima temporada. De acordo com o jornal “The Telegraph”, o galês de 32 anos deve reforçar o Cardiff City, que joga a segunda divisão do futebol inglês.

A princípio, Gareth Bale vai assinar com o Cardiff City por apenas seis meses para manter a forma para a disputa da Copa do Mundo no fim do ano. O jogador vai retornar ao futebol do país natal, mas a partir de janeiro deve tomar outra decisão a longo prazo.

Ainda segundo o veículo, após o Mundial do Qatar, que ocorre entre novembro e dezembro, Bale cogita se aposentar dos gramados ou assinar com uma equipe dos Estados Unidos. O DC United é uma das equipes que já demonstrou interesse pelo atacante galês.

Revelado pelo Southampton, Bale se destacou pelo Tottenham entre 2008 e 2013, até sem contratado pelo Real Madrid. Bale tentou retorno ao Spurs para a próxima temporada, mas o time inglês não se empolgou com a possibilidade.

Gabriel Jesus

Já o atacante Gabriel Jesus foi oferecido para o Real Madrid, segundo informação da rádio “Cadena SER”. No entanto, o clube merengue não tomou nenhuma decisão com relação ao jogador do Manchester City e Seleção Brasileira, embora seu nome não tenha sido descartado.

O ex-atleta do Palmeiras é um nome que agrada ao técnico Carlo Ancelotti. Antes de assinar um contrato com os Sky Blues, o jogador de 25 anos esteve na mira da equipe do Santiago Bernabéu e Bayern de Munique.

O Real Madrid busca negociar as saídas de Jovic e Mariano Díaz na próxima janela de transferências. Dentre as possíveis contratações, após a permanência de Mbappé no PSG e a ida de Haaland para o Manchester City, o nome de Gabriel Jesus surgiu em reuniões internas. As informações são do site Lance.

