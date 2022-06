Futebol França perde para a Croácia por 1 a 0 e fica fora das semifinais da Liga das Nações

13 de junho de 2022

O time francês teve mudanças na escalação em relação aos últimos jogos. (Foto: Divulgação)

A França decepcionou o seu torcedor nesta segunda-feira (13) ao perder para a Croácia por 1 a 0 pela quarta rodada da Liga das Nações. O resultado acabou com a chance de os franceses avançarem às semifinais do torneio. A equipe do técnico Didier Deschamps está na lanterna do Grupo 1, com dois pontos, sendo dois empates e duas derrotas. Quem lidera a chave é a Dinamarca, com nove, seguida dos croatas, com sete.

O time francês teve mudanças na escalação em relação aos últimos jogos, o que se mostrou tendência de outros países já que foram quatro rodadas do torneio em um curto espaço de tempo. Logo aos quatro minutos, o zagueiro Konaté pisou no pé do atacante Budimir dentro da área. De pênalti, Modric abriu o placar, que favoreceu a estratégia croata.

A equipe francesa tentava acelerar o jogo, mas tinha dificuldades para furar a defesa adversária. O trio de ataque poderoso com Mbappé, Benzema e o jovem Nkunku, candidato à estrela do futebol mundial para os próximos anos, pouco fez em campo. Aos 27, Nkunku arriscou um chute de longe, mas a bola sequer passou perto da trave. Os franceses rodavam a bola, mas pouco criaram chances de gol.

O técnico Didier Deschamps decidiu fazer duas mudanças no intervalo. Tchouameni, recém-contratado pelo Real Madrid, e Pavard entraram nas vagas de Koundé e Kamara. Os franceses melhoraram em campo no início do segundo tempo e ensaiaram uma pressão. Mbappé, em duas chances, finalizou a gol e empolgou os torcedores no estádio. Mas a defesa croata seguiu muito organizada apesar de estar sendo exigida.

A equipe francesa teve maior posse de bola, ocupava o campo de ataque, mas tinha dificuldades para chegar ao gol adversário. Com o placar adverso, o clima nas arquibancadas era de tensão e irritação. A entrada tardia de Griezmann no time no segundo tempo também não surtiu efeito, e o ataque francês seguia com problemas. Aos 48 do segundo tempo, quase saiu o gol de empate em duas jogadas de bola aérea, mas os croatas resistiram à pressão e saíram de campo com os três pontos

Dinamarca líder

A Dinamarca teve boa atuação, derrotou a Áustria por 2 a 0, em casa, e está na liderança do Grupo 1, com três vitórias em quatro partidas. Wind e Olsen fizeram os gols da partida. Os dinamarqueses são favoritos para avançarem à semifinal do torneio. A seleção segue em grande fase, após ter sido semifinalista da Eurocopa disputada no ano passado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

