Porto Alegre José Paulo da Rosa será o novo secretário municipal de Educação de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











José Paulo da Rosa é administrador de empresas, com doutorado em Educação pela PUCRS. Foto: Mateus Raugust/PMPA José Paulo da Rosa é administrador de empresas, com doutorado em Educação pela PUCRS. (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito Sebastião Melo e o vice-prefeito Ricardo Gomes reuniram-se na tarde desta quarta-feira (28), com o novo titular da Educação do município, José Paulo da Rosa. Ele assume a pasta na próxima segunda-feira (3). No Centro Administrativo Municipal Guilherme Socias Villela, o gestor foi apresentado à direção da Secretaria Municipal de Educação (Smed) e à equipe que integra o Comitê Gestor Operacional, para dar início à transição.

“Agradeço ao Ricardo por ter assumido a interinidade nesses dias, conduzindo as medidas do comitê operacional. O José Paulo é um gestor experimentado na área educacional e dará continuidade à transformação pedagógica que estamos construindo para entregar uma educação de qualidade na rede municipal de ensino, com a determinação de concluir o processo de inovação tecnológica para alunos e professores e também de qualificação da infraestrutura das escolas”, afirma o prefeito.

José Paulo da Rosa é administrador de empresas, com doutorado em Educação pela PUCRS, sobre modelo de gestão no Brasil e na Coreia, e pós-doutorado pela UFPEL, com pesquisa envolvendo diretores de escolas gaúchas e de Singapura. Tem trajetória de mais de 40 anos no Sistema S: atuou por 20 anos no Senai-RS, com passagens pelo SESI-RS e pelo Sesc-RS, e foi diretor regional do Senac-RS por 20 anos. Atualmente, é Gerente de Infraestrutura Educacional no Senai-RS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/jose-paulo-da-rosa-sera-o-novo-secretario-municipal-de-educacao-de-porto-alegre/

José Paulo da Rosa será o novo secretário municipal de Educação de Porto Alegre

2023-06-28