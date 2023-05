Geral Jovem brasileiro é aprovado em 10 universidades dos Estados Unidos e grava a própria reação: “Consegui conquistar meu sonho”

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2023

O jovem Davi Jardim Guidelli, de 18 anos, está a um passo de realizar o sonho da vida dele: cursar engenharia mecânica. (Foto: Reprodução)

O jovem Davi Jardim Guidelli, de 18 anos, foi aceito em 10 universidades dos Estados Unidos, incluindo a melhor universidade católica do mundo, e está a um passo de realizar o sonho da vida dele: cursar engenharia mecânica.

“É uma alegria muito grande de ter conquistado esse passo na minha vida. Pra mim, é o início de um sonho. Sempre fui muito sonhador e tive ambições na vida. Agora, consegui conquistar esse meu sonho”, contou.

Com um feito incomum para a maioria dos brasileiros, o jovem decidiu registrou as reações quando foi consultar o resultado pela internet. Em uma das gravações, Davi mostra estar apreensivo antes de saber do resultado. “Não sei se passei, estou bem sem confiança”.

Nascido e criado em Umuarama, no noroeste do Paraná, o estudante se formou no ensino médio no final de 2022 e precisou se adaptar à rotina intensa de estudos para conquistar uma vaga em uma universidade internacional.

O objetivo de estudar no país norte-americano começou durante a pandemia da covid-19, em março de 2020. Foi a partir da leitura de um livro, em casa, que o jovem teve o gatilho para dar início aos estudos.

“Eu entendi que buscar uma educação fora do país seria o melhor para mim. Comecei a ter muito tempo livre em casa e comecei a ler muito e analisei as minhas possibilidades de vida”, contou.

Davi decidiu, então, se mudar para Londrina, no norte do estado, e entrar em uma escola de proficiência para estudar fora do país para concluir o ensino médio.

Com coração apertado em ter que sair do conforto da casa dos pais, morou sozinho por um ano até concluir os estudos em dezembro de 2022.

“Sabia que seria o ideal estudar lá. Sou grato por ter conhecido pessoas boas nesse curto período de tempo em Londrina”, disse.

Uma das pessoas mais importante para Davi foi o tutor dele, Reggie Aguiar, que orientou e apoiou o jovem a não desistir. “Foi a peça chave para o meu crescimento”.

Apoio da família e amigos

Decidido a enfrentar os desafios da vida, o jovem contou com o apoio dos pais, dos amigos e da namorada.

“Eles viraram meus maiores apoiadores no processo inteiro e estavam comigo desde o início, o que foi fundamental para tudo isso se tornar realidade”, disse.

Melhor universidade do país

Dedicado aos estudos desde criança, Davi coleciona boletins com notas altas ao longo da vida escolar, além de certificados.

Ele decidiu estudar na Universidade de Notre Dame, na cidade de South Bend, no estado da Indiana. A instituição é considerada a melhor universidade católica dos Estados unidos em vários quesitos, segundo a US News Best National University Ranking.

O estudante se candidatou para 19 universidades dos Estados Unidos. Foi recusado em três, ficou na lista de espera em seis e passou em outras 10 instituições. São elas:

– University of Notre Dame – South Bend, Indiana, EUA;

– Duke University – Durham – Carolina do Norte, EUA;

– Vanderbilt University – Nashville, Tennessee, EUA;

– Purdue University – West Lafayette, Indiana, EUA;

– Olin College of Engineering – Needham, Massachusetts, EUA;

– University of Illinois at Urbana – Champaign, Illinois, EUA;

– Case Western Reserve University – Cleveland, Ohio, EUA;

– Villanova University – Villanova, Pensilvânia, EUA;

– Union College – Schenectady, NY, EUA;

– Rochester Institute of Technology – Rochester, Nova York, EUA.

Aporte financeiro

O estudante vai morar no país com ajuda de uma bolsa-auxílio de 60% e mais o aporte financeiro dos pais.

O jovem explicou que as universidades consideram os níveis de estudo, como currículo, certificados, recomendações, condição financeira entre outros quesitos.

“São seis pilares: histórico escolar, provas e testes, atividades extracurriculares, honrarias e medalhas, carta de recomendação e redações”, explicou. As informações são do portal de notícias G1.

