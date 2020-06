Polícia Jovem de 17 anos utilizava drone para fazer entregas em presídio da serra gaúcha

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Polícia apreendeu celulares, chips de telefonia e droga embalada. Foto: PRF/Divulgação Polícia apreendeu celulares, chips de telefonia e droga embalada. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na madrugada deste domingo (21), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um menor em Caxias do Sul com drone e diversos telefones e chips, além de uma porção de maconha. O material estava pronto para ser transportado pela aeronave remotamente pilotada.

As apreensões ocorreram em fiscalização da PRF na BR 116, próximo ao bairro Vila Lobos, após abordagem a um veículo de aplicativo. Durante verificação do carona, os agentes localizaram um drone moderno, avaliado em cerca de 9 mil reais, com um celular embalado e amarrado a ele com uma linha de pesca.

Prosseguindo a busca, os policiais encontraram outros três celulares, também embalados e com linha, prontos para serem içados pelo drone e 51 chips de telefonia. Um porção de 26 gramas também foi encontrada com o menor.

O jovem de 17 anos foi apreendido em Charqueadas, há dois meses, em uma ocorrência semelhante com celulares prontos para arremesso para dentro do presídio local.

O menor foi apreendido e conduzido junto com as mercadorias para a polícia judiciária de Caxias do Sul.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Polícia