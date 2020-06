Agro Alto nível dos competidores marca mais um Bocal de Ouro

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

Mais uma vez respeitando todas as medidas sanitárias conforme protocolo estabelecido junto com a Santa Casa de Misericórdia, a pista do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS) recebeu nos últimos quatro dias o Bocal de Ouro, promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC). No recinto, apenas proprietários e trabalhadores, além da organização, mas virtualmente um grande público acompanhou as provas pela transmissão nas redes sociais da entidade.

O tempo e a qualidade do gado ajudaram os competidores que estavam concorrendo pelas vagas para a grande final do Freio de Ouro. Em uma grande disputa, era comum movimentos serem premiados com a placa com a nota 10 vinda dos jurados. No final, o Bocal de Ouro consagrou a égua Balisa III do Itapororó, da cabanha Quaraci, de Santa Cruz do Sul (RS), montada pelo ginete Fábio Teixeira da Silveira, como a vencedora nas fêmeas. Já nos machos, o cavalo Santa Alice Posteiro, da Estância Santa Alice, de Rosário do Sul (RS) e da Cabanha El Casillero, de Passo Fundo (RS), guiada pelo ginete Fernando Andrighetti, levou o primeiro lugar.

Nas fêmeas, as oito selecionadas fizeram média acima dos 20 pontos. Balisa III do Itapororó já carregava o título de terceira Melhor Fêmea na Morfologia da Expointer em 2017 e agora mostrou a aptidão funcional garantindo o primeiro lugar na última corrida da prova de campo. “É uma égua muito importante, extremamente mansa e bem domada. É uma égua que tem tudo para acrescentar para frente. Estou há um ano com ela, mas sempre gostei dela, planejando com paciência para poder colher este fruto”, observa Fábio Teixeira da Silveira.

As médias dos machos também foram altas, com cinco exemplares acima dos 20 pontos. O cavalo Santa Alice Posteiro é irmão paterno do atual Freio de Ouro, Santa Alice Nublado II e liderou todo o Bocal de Ouro a partir das etapas funcionais. “É muita alegria, muito cavalo bom que estamos montando. Esse cavalo já faz um tempo que está comigo, sempre se mostrou bom e demos um tempo para ele ir treinando e deu tudo certo. É um cavalo que tinha uma expectativa muito grande, fizemos um planejamento de longo prazo”, destaca Fernando Andrighetti.

Para o presidente da ABCCC, Francisco Fleck, foi um Bocal de Ouro muito diferente, mas o que foi igual a outros anos foi a qualidade dos cavalos. “Mais uma vez nos surpreendemos positivamente pelo alto nível e não foi diferente desta vez, com animais belíssimos desde a Morfologia. Estamos no 39º ano do Freio de Ouro e este é o resultado que esta ferramenta de seleção nos trouxe. O cavalo que temos hoje é um dos cavalos mais bonitos e um dos melhores cavalos de sela do mundo selecionados por esta prova”, observa.

O evento também teve espaço para homenagear Gilberto Loureiro de Souza, falecido em janeiro deste ano. Médico veterinário, foi superintendente do Serviço de Registro Genealógico da ABCCC, além de ter presidido a comissão de Provas Funcionais e ter estado à frente, por duas vezes, do Conselho Técnico da entidade. Alexandre Pons Suñe, Jorge Aginelo Nascimento e Mário Móglia Suñe fizeram o julgamento da categoria Fêmeas; e André Luiz Narciso Rosa, Ciro Manoel Canto de Freitas e Luciano Corrêa Passos foram os responsáveis na avaliação da categoria Machos.

Confira o resultado:

FÊMEAS

Bocal de Ouro: Balisa III do Itapororó

Estabelecimento: Cabanha Quaraci, Sana Cruz do SUl/RS

Ginete: Fabio Teixeira da Silveira

Média: 20,849

MACHOS

Bocal de Ouro: Santa Alice Posteiro

Estabelecimento: Estância Santa Alice e Cabanha El Calillero, Rosário do Sul e Passo Fundo/RS Ginete: Fernando Andrighetti Média: 21,428

