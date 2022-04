Jovem de 18 anos morre após ser atingido por raio na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul

Um jovem de 18 anos morreu após ter sido atingido por um raio durante um temporal em Quaraí, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, no início da noite de segunda-feira (25).

A vítima, identificada como Lucas Emanuel Ribeiro Pinto, era soldado do Exército. O jovem voltava caminhando para casa quando ocorreu a tragédia, no bairro Lauro Macedo.

Após a morte do soldado, o Comando do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado divulgou uma nota lamentando o ocorrido. “O militar veio a óbito no local, sendo encontrado por um transeunte, que acionou a Polícia Civil. Quando a autoridade policial chegou ao local, tomou as medidas periciais e de remoção cabíveis. Posteriormente, o militar foi reconhecido pela família. Toda assistência e suporte psicológico estão sendo prestados aos familiares. Neste momento difícil, os integrantes do Regimento manifestam as condolências à família do Soldado Emanuel e se solidarizam com seu sofrimento, rogando a Deus que possa ampará-la e dar o conforto necessário em hora tão difícil”, diz o texto.

Temporais atingiram diversos municípios gaúchos na noite de segunda-feira e na madrugada desta terça-feira (26). Milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica nas áreas de concessão da CEEE Equatorial e da RGE.

Também houve danos em residências e alagamentos no interior do Estado e na Região Metropolitana. Em Porto Alegre, a chuva e o vento deixaram semáforos fora de operação.