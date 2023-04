Polícia Jovem é condenado a 50 anos de prisão por assaltar e matar dois motoristas de aplicativo no Vale do Rio Caí

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2023

As vítimas foram mortas em Bom Princípio e São Sebastião do Caí, em abril do ano passado Foto: Divulgação As vítimas foram mortas em Bom Princípio e São Sebastião do Caí, em abril do ano passado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um jovem de 21 anos foi condenado a 50 anos de prisão por assaltar e matar dois motoristas de aplicativo em Bom Princípio e São Sebastião do Caí, no Vale do Rio Caí. Os crimes ocorreram em abril do ano passado.

O julgamento foi realizado na última sexta-feira (31) no segundo município. A juíza Priscila Anadon Carvalho presidiu o Tribunal do Júri. “O crime foi cometido mediante dissimulação, uma vez que o acusado, a fim de atrair as vítimas, fingiu interesse na contratação de serviços de motorista, solicitando corridas através do aplicativo de transporte. Também presente o recurso que dificultou a defesa das vítimas”, disse a magistrada.

A indenização a título de danos morais foi fixada em R$ 10 mil em favor de cada núcleo familiar. O bandido está preso. Ele foi capturado 11 dias após os crimes em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Cabe recurso da decisão judicial.

