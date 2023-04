Polícia Polícia Rodoviária Federal apreende 140 quilos de pasta-base de cocaína em Porto Alegre; droga é avaliada em R$ 16 milhões

Por Marcelo Warth | 2 de abril de 2023

A droga estava em uma carreta com placas de Foz do Iguaçu, no Paraná Foto: PRF/Divulgação A droga estava em uma carreta com placas de Foz do Iguaçu, no Paraná. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 140 quilos de pasta-base de cocaína na BR-290, em Porto Alegre, na tarde de sábado (1º).

De acordo com informações divulgadas pela corporação neste domingo (2), a droga, avaliada em mais de R$ 16 milhões, estava em uma carreta com placas de Foz do Iguaçu (PR) e foi localizada com o auxílio de cães farejadores.

No veículo, havia compartimentos preparados para a ocultação do entorpecente. O motorista do caminhão, natural de Joinville (SC), foi preso em flagrante

O homem, de 50 anos, não possuía antecedentes criminais. Ele se negou a revelar aos policiais a origem e o destino da droga.

2023-04-02