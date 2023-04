Porto Alegre Atendimento do transporte coletivo passa por mudanças a partir desta segunda-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2023

Haverá alteração no atendimento das linhas transversais Foto: Alex Rocha/PMPA Haverá alteração no atendimento das linhas transversais. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), informa que a partir desta segunda-feira (03), as linhas T5 , T10 – Triângulo/ Antônio de Carvalho, T11 – 3ª Perimetral e T13 – Triângulo/ PUC passam a ser operadas pelas empresas privadas.

“Esta alteração que estamos promovendo faz parte do Programa Mais Transporte e visa a qualificar o atendimento oferecido aos cerca de 25 mil usuários que utilizam essas linhas. Assim como a Carris, sobretudo na pandemia, que precisou assumir algumas linhas dos privados, agora estamos fazendo esse ajuste temporário para melhor atender aos passageiros, devido a problemas pontuais que observamos em relação ao cumprimento de algumas tabelas”, explica o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, através do app do cartão TRI. Basta selecionar “GPS” para ser direcionado ao Cittamobi.

Confira o que muda no atendimento das linhas:

Linha T10 – Triângulo/ Antônio de Carvalho será atendida pelo Consórcio Mais (cor verde). São 74 viagens, sendo 36 sentido Norte/Leste e 38 sentido Leste/Norte)

Linha T11 – 3ª Perimetral será atendida pelos consórcios MOB (cor azul) e Viva Sul (cor vermelha). São 186 viagens, sendo 92 no sentido Norte/Sul e 94 no sentido Sul/Norte.

Linha T5 – Será atendida pelo Consórcio Via Leste (cor verde). São 112 viagens, sendo 56 no sentido Norte/Sul e 56 no sentido Sul/ Norte.

Linha T13 – Triângulo/ PUC será atendida pelo Consórcio MOB (cor azul). São 54 viagens, sendo 27 no sentido Norte/ Leste e 27 no sentido Leste/Norte.

Linhas sem cobrador

Será publicada no Diário Oficial de Porto Alegre desta quarta-feira, 29, resolução que autoriza a operação de mais 37 linhas sem cobrador, preferencialmente em viagens que tenham até 12 passageiros pagantes em dinheiro por sentido. A autorização é válida a partir da quinta-feira, 30. Em relação ao percentual de profissionais, a retirada estimada é de 38% do quadro, com a previsão de chegar a 50% até o fim deste ano.

A medida segue o critério de escolher as linhas que transportam menos passageiros por viagem. Os usuários do transporte público podem emitir seu cartão TRI sem custo, o que proporciona agilidade no embarque.

Seguem as linhas autorizadas:

718 – Ilha da Pintada

862 – Rubem Berta/ Cairú

B51 – Parque/ Postão IAPI/ H. Conceição

B25 – A. Feijo/ Humaitá

R41 – Rápida – Protásio

184 – Juca Batista

110 – Restinga Nova via Tristeza

111 – Restinga Velha (Tristeza)

165 – Cohab

168 – Belém Novo (via Tristeza)

71 – Ponta Grossa

179 – Serraria

1842 – Juca Batista via Hermes Pacheco

209 – Restinga

210 – Restinga Nova

211 – Restinga Velha

216 – Restinga Glória

18 – R68 – Rápida Belém Novo

2671 – Lami/ Varejão (Via Edgar Pires de Castro)

2672 – Lami via Beco da Vitória

2675 – Lami até Cavalhada

268 – Belém Novo

2731 – Belém Novo/ Hípica (via Schneider)

2733 – Belém Novo/ Hípica/ Veludo

281 – Campo Novo

2811 – Campo Novo/ Morro Agudo

2812 – Campo Novo/ Gedeon Leite

282 – Cruzeiro do Sul

2821 – Pereira Passos

2843 – B. Velho (S. Francisco) Rincão/ Betão até Azenha

286 – Belém Velho/ Cristal/ UFRGS

289 – Rincão via Oscar Pereira

D67 – Lami via Belém Novo/ Direta

R4 – Rápida – Restinga Velha

R5 – Rápida Ponta Grossa

R10 – Rápida Restinga Nova/ Cavalhada

R67 – Rápida Lami via Belém Novo

