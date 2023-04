Mundo Número de mortos por passagem de tornados nos Estados Unidos sobe para 26

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2023

Oito Estados foram afetados, entre eles o de Illinois, onde telhado de teatro no qual se apresentava banda brasileira desabou

Tempestades que provocaram dezenas de tornados nos Estados Unidos nos últimos dias mataram pelo menos 26 pessoas em dezenas de idades grandes e pequenas no sul e no centro-oeste do país.

Os Estados mais afetados foram os de Arkansas e Illinois – onde um tornado levou o telhado de uma casa de shows lotada na qual a banda brasileira Crypto se apresentava. Mas outros seis estados também registraram a formação e a passagem de tornados, que destruíram casas e empresas, quebraram árvores e devastaram bairros em uma ampla faixa do país.

Entre as vítimas, nove morreram no Tennessee, quatro na pequena cidade de Wynne, em Arkansas, três em Sullivan, Indiana, e quatro em Illinois. Os destroços se espalharam dentro das casas danificadas e nos gramados: roupas, isolamento de paredes, brinquedos, móveis lascados e uma van com janelas quebradas.

Ashley Macmillan disse que ela, o marido e os filhos se refugiaram com seus cachorros em um pequeno banheiro enquanto o tornado passava, “rezando e se despedindo, porque pensávamos que íamos morrer”. A queda de uma árvore danificou gravemente sua casa, mas eles saíram ilesos.

“Sentimos como a casa tremia, ouvimos barulhos altos, pratos que chacoalhavam. E então tudo se acalmou”, disse ele. Equipes já restabeleceram a eletricidade.

Nove pessoas morreram no condado de McNairy, em Tennessee, a leste de Memphis, disse Patrick Sheehan, diretor da Tennessee Emergency Management Agency. “A maior parte dos danos foi em casas e áreas residenciais”, disse o prefeito de Adamsville, David Leckner.

Número de mortos por passagem de tornados nos Estados Unidos sobe para 26

