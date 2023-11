Brasil Jovem filma própria morte em Goiás; namorado é preso após polícia encontrar vídeo do crime no celular da vítima

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Mãe da vítima diz que companheiro da filha chegou a abraçá-la e dizer que responsáveis pela morte seriam punidos Foto: Reprodução/Redes Sociais Mãe da vítima diz que companheiro da filha chegou a abraçá-la e dizer que responsáveis pela morte seriam punidos (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após prestar depoimento à Polícia Civil, Diego Fonseca, de 27 anos, foi preso pela morte da namorada, Ielly Gabriele Alves, de 23 anos, em Goiás, na última sexta-feira (3). Um vídeo, encontrado no celular da vítima, mostra o momento em que Diego atira contra a jovem. As imagens foram gravadas pela própria Ielly.

De acordo com informações da Polícia Civil, Diego apresentou versões inconsistentes tanto para os policiais no local do crime quanto durante a audiência. Ele foi preso em flagrante após os agentes descobrirem o vídeo no celular de Ielly. O acusado responderá pelo crime de homicídio qualificado.

A mãe de Ielly, Olesiane Alves, contou que o relacionamento do casal era conturbado e que a vítima já havia sido alvo de agressões por parte do namorado. Além disso, Ielly havia aberto um processo contra a ex-companheira de Diego por agressão. A equipe da Polícia Militar afirmou ter sido acionada para ir até o Hospital das Clínicas, onde a vítima havia dado entrada com perfuração de tiro. No local, interrogou Diego para entender o que havia acontecido.

Na primeira versão, o acusado afirmou aos policiais que dirigia em uma avenida da cidade, quando dois homens em uma moto se aproximaram e alvejaram o carro, momento em que Ielly teria sido atingida, mas a polícia não encontrou marcas de tiro no veículo.

Ainda segundo a mãe da vítima, o acusado ligou para ela, e pediu que fosse ao hospital com os documentos da filha. Ao chegar no local, o acusado abraçou a mãe da jovem e assegurou que os responsáveis pela morte de Ielly seriam devidamente punidos. O celular da vítima foi encontrado e levado à delegacia por seus familiares, no qual foi encontrado o vídeo que registrou o momento do disparo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/jovem-filma-propria-morte-em-goias-namorado-e-preso-apos-policia-encontrar-video-do-crime-no-celular-da-vitima/

Jovem filma própria morte em Goiás; namorado é preso após polícia encontrar vídeo do crime no celular da vítima

2023-11-06