Por Redação O Sul | 14 de março de 2023

Thais Medeiros de Oliveira foi internada na UTI após passar mal ao cheirar pimenta. (Foto: Reprodução)

A trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, teve uma lesão irreversível no cérebro, segundo Rubens Dias, médico da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Anápolis (GO). Ele explica que a lesão foi causada pela falta de oxigenação no cérebro da jovem.

“O que ela teve foi um período que o cérebro não tem oxigenação devida, porque o coração não estava bombeando sangue para o corpo. E ele gera uma lesão que é irreversível e tem um potencial de gravidade muito grande, explica o médico.

Thais passou mal no último dia 17 de fevereiro, enquanto almoçava na casa do namorado, e chegou a ficar mais de 20 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Anápolis, a 55km de Goiânia. Ela cheirou um vidro de pimenta em conserva.

O médico explica que a lesão foi causada após a parada cardíaca que Thais teve, o que gerou a falta de oxigenação no cérebro. Ele ainda conta que a jovem pode ter sim uma melhora, mas pode não conseguir voltar à total normalidade.

“Em relação ao prognóstico neurológico dela, a gente espera uma lesão neurológica grave. O que a gente tem de perspectiva é que, voltar às atividades normais dela, isso dificilmente vai acontecer. O cérebro pode ter uma recuperação, mas a gente acredita que voltar às atividades habituais, infelizmente, não”, finalizou o médico.

A mãe de Thais desabafou sobre não perder a esperança na recuperação da filha e contou sobre as crises alérgicas recorrentes que a jovem tinha.

“Quando fui ao hospital ela esforçou muito, abriu os olhos e apertou minha mão. Falei: – Thais, volta para a mamãe, e a lágrima dela desceu. Eu não tenho o que fazer, é rezar e ter confiança no pai. Eu quero a minha menina de volta. Não vou desistir dela”, disse a cabeleireira Adriana Medeiros.

Adriana conta que a filha tinha bronquite e asma e sofria com crises alérgicas, inclusive, chegando a ficar cinco dias internada com uma bactéria no pulmão.

“A Taís contraiu asma e bronquite no final da gravidez dela, desde então, eu venho lutando com ela. Ela tem alergia a muita coisa, só que a gente ainda não sabia. A gente ia começar um tratamento com ela no Hospital das Clínicas em Goiânia, mas, por motivo financeiro, não conseguimos continuar. Ela disse: – não, mãe, depois a gente faz”, conta a mãe.

Adriana explica que as crises de Thais começaram com falta de ar, tosse, pulmão cheio e empolava o corpo, porém, ela nunca havia registrado reação à pimenta, o que causou espanto para todos.

“A gente estava em busca do teste alérgico, para saber quais substâncias ela tem alergia. Agora foi esse episódio. Ela comia pimenta em casa, tínhamos costume de comer, e nunca teve problema. Como ela já estava com falta de ar, cheirou a pimenta e fechou a glote”, disse Adriana.

Namorado da trancista, Matheus Lopes de Oliveira disse que a jovem não respirava e ficou sem pulso no meio do caminho até o hospital. “Chegando no hospital, ela ficou sem pulso. Eu estava dirigindo, peguei no pulso dela e não senti nada. Eu gelei na hora. Minha mãe fez respiração nela, mas não adiantou. Os médicos viram a gravidade e já correram com a maca”, conta Matheus Oliveira. As informações são do portal de notícias G1.

