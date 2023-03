Inter Alan Patrick participa normalmente de atividade em treinamento do Inter

Por Redação O Sul | 14 de março de 2023

O camisa 10 passou por exame que não constatou lesão na coxa direita Foto: Ricardo Duarte/Inter O camisa 10 passou por exame, que não constatou lesão na coxa direita (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Sem lesão, Alan Patrick participou do treino do Inter normalmente, nesta terça-feira (14). Já o zagueiro Gabriel Mercado permaneceu na academia do CT Parque Gigante. Apesar de não treinar, zagueiro realizou um trabalho de manutenção e deve jogar contra o Caxias, neste final de semana, pelo Gauchão.

O camisa 10 já era esperado para o treinamento. Alan passou por exame, que não identificou nenhuma lesão na coxa direita. Na atividade, Mano Menezes não apresentou um possível time titular para a partida contra o time da serra. Durante o treinamento, o comandante propôs um exercício de posse de bola.

O Colorado volta aos trabalhos nesta quarta-feira (15). Entra em campo novamente apenas no sábado (18), no estádio Centenário, em Caxias, pelas semifinais do Campeonato Gaúcho.

