Porto Alegre Homem encontrado morto às margens do Guaíba em Porto Alegre é identificado

Por Redação O Sul | 14 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











O corpo do condutor foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Foto: O Sul O corpo do homem foi encontrado pelos Corpo de Bombeiros (Foto: O Sul) Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O corpo encontrado nesta segunda-feira (13) às margens do Guaíba, na Zona Sul da capital gaúcha, foi identificado pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP). Segundo a polícia, Miguel Sebastian Medeiros e Silva, de 42 anos, foi o condutor de veículo modelo Volkswagen Gol que se envolveu em diversos acidentes na madrugada do último domingo (12).

O corpo de Miguel foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, que estavam fazendo busca desde o desaparecimento do homem. Nesta terça-feira (14), o corpo do condutor passará por necropsia, que confirmará a causa da morte.

Antes de bater o carro perto do Parque do Pontal e abandonar o veículo, o homem atropelou um pedestre na Avenida Juca Batista e depois batido em um motociclista na Avenida Tramandaí, também na Zona Sul de Porto Alegre. Segundo a investigação, ele causou o acidente e não prestou socorro as vitimas.

A polícia ainda confirma que o motorista estava com o direito de dirigir suspenso. No histórico, Miguel teria envolvimento com outros dois acidentes de trânsito. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito da Capital, que ouvirá familiares e testemunhas do caso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/homem-encontrado-morto-as-margens-do-guaiba-em-porto-alegre-e-identificado/

Homem encontrado morto às margens do Guaíba em Porto Alegre é identificado