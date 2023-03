Porto Alegre Evento que celebra o Dia do Consumidor em Porto Alegre terá palestra do Secretário Municipal de Comunicação

Por Redação O Sul | 14 de março de 2023

Evento contará com ações distribuídas pela região do Chalé da Praça XV e o Largo Glênio Peres, no Centro Histórico de Porto Alegre. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Instituto do Consumidor Geração X – ICONX, Academia do Consumidor, Programa ConsumidorRS e Procon Porto Alegre promovem, nesta quarta-feira, um evento para marcar o Dia Mundial do Consumidor. Com ações distribuídas pela região do Chalé da Praça XV e o Largo Glênio Peres, no Centro Histórico de Porto Alegre, a programação cultural contara com uma palestra do secretário municipal de Comunicação de Porto Alegre, Luiz Otávio Prates.

Além de Secretário municipal de Comunicação de Porto Alegre, Luiz Otávio Prates é jornalista graduado pelo Centro Universitário Franciscano, de Santa Maria, foi responsável pela comunicação da Prefeitura de Santa Maria e atuou na Assembleia Legislativa e na iniciativa privada.

ICONX

“Queremos, com este evento, celebrar o dia das conquistas do consumidor. Foram lutas durante décadas, que não podem ser esquecidas. O Rio Grande do Sul sempre foi celeiro de conquistas.”, destacou o presidente do ICONX, José Luiz da Silva, que ressaltou que este é o segundo ano do evento. O ICONX terá um espaço de convivência para interação entre consumidores e fornecedores com distribuição de brindes e informações sobre direitos do consumidor.

Apoio ao consumidor

Além da palestra-almoço do secretário Luiz Otávio Prates, o Instituto do Consumidor estará presente, das 10h às 18h, para prestar atendimento a consumidores

Serviço:

Data: 15 de março de 2023 (Quarta-feira)

Almoço por adesão: 12h (R$ 41,90, suco ou refrigerante inclusos)

Local: Chalé da Praça XV, Largo Glênio Peres

Centro Histórico, Porto Alegre-RS

É preciso confirmar presença até esta terça-feira (14)m através do e-mail: tatis.oliver@gmail.com ou pelo watts (51) 9 9849-7462

