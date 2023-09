Geral Jovem listada pela revista Forbes é encontrada morta em seu apartamento nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

Pava LaPere foi listada pela revista como uma das 30 pessoas com menos de 30 anos que revolucionaram o mundo dos negócios. (Foto: Reprodução)

Uma mulher foi encontrada morta na manhã de segunda-feira (25) dentro de seu apartamento no bairro de Baltimore, no Estado de Maryland (Estados Unidos). Pava LaPere, de 26 anos, era presidente de uma empresa de tecnologia e foi listada este ano pela revista Forbes, na categoria de impacto social, como uma das 30 pessoas com menos de 30 anos que revolucionaram o mundo dos negócios.

Após receber um chamado por volta de 11h30min, a polícia apareceu no apartamento de LaPere, onde encontrou o corpo da CEO com sinais de traumatismo contuso (quando não há lesão na pele), segundo comunicado do Departamento de Polícia de Baltimore. Pouco tempo antes, a jovem havia sido dada como desaparecida. O corpo foi encaminhado para a perícia médica.

Segundo alguns jornais americanos, não havia informação se LaPere recebeu algum visitante em sua casa e, segundo o The New York Post, ela seria solteira.

Pava LaPere era formada em sociologia pela Universidade Johns Hopkins. Enquanto ainda estava na faculdade, criou a EcoMap, empresa de curadoria de dados que transporta dados sobre organizações, recursos e ativos de empresas locais para plataformas gratuitas, facilitando a pesquisa e acesso de usuários.

Enquanto CEO da organização, chegou a gerir uma equipe de 30 pessoas e arrecadar mais de US$ 4 milhões, segundo a Forbes. A EcoMap também já trabalhou com empresas como a Meta, dona do Facebook e Instagram.

Em comunicado divulgado pela WJZ, citada pela CBS News, a EcoMap disse que as circunstâncias da morte de LaPere são “profundamente angustiantes” e prestou condolências à família, aos amigos e entes queridos da vítima.

“Pava não foi apenas a força visionária por trás do EcoMap, mas também uma líder profundamente compassiva e dedicada. Seu compromisso incansável com nossa empresa, com Baltimore, com a amplificação do trabalho crítico dos ecossistemas em todo o país, e com a construção de uma cultura profundamente inclusiva como líder, amiga e parceira que estabelece um padrão de liderança, e o seu legado, viverão através do trabalho que continuaremos a fazer”, escreveu a empresa em comunicado citado pela reportagem. As informações são do jornal Extra.

