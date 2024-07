Mundo Jovem que atirou contra Trump foi rejeitado em clube de tiro de escola por ser “péssimo atirador”

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Thomas Matthew Crooks foi identificado como o atirador e morto em seguida no comício de sábado. Foto: Reprodução Thomas Matthew Crooks foi identificado como o atirador e morto em seguida no comício de sábado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Thomas Matthew Crooks, o jovem de 20 anos que atirou em Donald Trump durante comício na Pensilvânia, nos Estados Unidos, no sábado (13), tinha sido rejeitado no clube de rifle da escola em que estudada e era considerado “um perigo”.

Registrado como republicano e formado no ensino médio em 2022 abriu fogo contra o ex-presidente com um fuzil AR-15 de um telhado a 130 metros do palco do comício em Butler. Na primeira entrevista após o atentado, concedida ao “New York Post”, Trump afirmou: “Eu não deveria estar aqui”. Desde o atentado, a imprensa americana vem colecionando histórias sobre Thomas Matthew a fim de entender como se deu o ataque, que deixou Trump ferido na orelha direita.

O jovem fez um teste para o time de rifle da Bethel Park High School, mas foi rejeitado porque era um péssimo atirador, disse Frederick Mach, atual capitão do time que estava alguns anos atrás de Thomas Matthew na escola.

Jonathan Myers, um membro da equipe na época do teste, disse que havia algo sinistro em Thomas Matthew naquela época.

“Ele não apenas não entrou para o time, como foi convidado a não voltar porque o quão ruim ele era, era considerado perigoso”, disse Jonathan à ABC News.

“Ele fez um teste. E foi um atirador tão comicamente ruim que não conseguiu entrar no time e saiu após o primeiro dia”, completou o colega de classe Jameson Murphy, acrescentando ao “NY Post” que Thomas Matthew certa vez disparou um tiro que errou o alvo por quase 6 metros.

Segundo o relato de Jameson, certa vez Thomas Matthew atiraram da sétima pista – a pista mais próxima da parede direita – e atingiu a parede esquerda, errando completamente todos os alvos na parede traseira. Além de mau atirador, outro detalhe do perfil de Thomas Matthew incomodava alunos e membros do clube de tiro: ele costumava fazer piadas “inapropriadas”.

“Percebemos algumas coisas que Thomas disse e como ele interagia com outras pessoas. Ele disse algumas coisas que foram um tanto preocupantes”, disse um colega de classe.

“Ele fez algumas piadas grosseiras que não eram apropriadas quando há armas de fogo no ambiente escolar”, acrescentou outro.

Ele morava em Bethel Park, um distrito que fica a cerca de 70 km do local do atentado, e estava registrado no sistema eleitoral do estado como republicano. O atirador não tinha outros registros criminais na justiça norte-americana, segundo o jornal “The New York Times”. O FBI afirmou que a motivação do atentado contra o ex-presidente ainda é desconhecida.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/jovem-que-atirou-contra-trump-foi-rejeitado-em-clube-de-tiro-de-escola-por-ser-pessimo-atirador/

Jovem que atirou contra Trump foi rejeitado em clube de tiro de escola por ser “péssimo atirador”

2024-07-16