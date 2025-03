Rio Grande do Sul Jovem que matou parentes de ex-chefe após ser demitido tem prisão decretada no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 1 de março de 2025

Na residência onde ocorreu o crime estavam a esposa e o irmão do antigo patrão do suspeito Foto: Divulgação/Polícia Civil (Foto: Divulgação/Polícia Civil) Foto: Divulgação/Polícia Civil

A Justiça do Rio Grande do Sul converteu em preventiva, na última quinta-feira (27), a prisão do homem que matou a esposa e o irmão do antigo patrão a facadas. O caso aconteceu em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Estado, na última quarta-feira (26), e aconteceu após o suspeito ser demitido do emprego.

A informação foi confirmada pelo delegado responsável pelo caso, Marco Swirski. O profissional contou que o ex-chefe do jovem estava descontente com o trabalho feito pelo rapaz, e após um desentendimento, resolveu dispensá-lo.

Relembre o caso

Segundo as investigações, o suspeito, de 18 anos, morava em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, e se mudou para o litoral após ter sua casa atingida pelas enchentes que afetaram o estado, no ano passado.

O delegado destacou que a mãe do criminoso mantinha um relacionamento com o filho do patrão do jovem, que foi quem cedeu um emprego para ele.

Swirski ressaltou que, na residência onde ocorreu o crime, estavam a esposa e o irmão do antigo patrão do suspeito. Momentos após matar as duas pessoas, o antigo chefe do jovem chegou ao local e os dois entraram em luta corporal.

A polícia investiga o caso, registrado como homicídios qualificados e tentativa de homicídio qualificado, em razão do crime ter sido praticado de forma cruel e ter motivação fútil. Não há detalhes do que teria acontecido dentro da residência no momento do crime.

