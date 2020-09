Porto Alegre Adolescentes atendidas pelo Instituto do Câncer Infantil recebem homenagem pelo aniversário de 15 anos

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2020

Há quatro anos, o ICI (Instituto do Câncer Infantil), em Porto Alegre, realiza uma festa de 15 anos para meninas que já superaram o câncer ou que ainda estão em tratamento, lutando contra a doença.

Apesar do momento delicado, o ICI resolveu manter a ideia de levar emoção para as debutantes proporcionando um dia marcante na vida delas – considerando todo o cuidado e a segurança necessários em função da pandemia do coronavírus.

A festa “15 Anos Dourados” foi uma ideia do fotógrafo Dionathan Santos. Ela é toda pensada e organizada com a ajuda de parceiros, sem nenhum custo para as meninas. Neste ano, um roteiro especial foi montado para marcar o momento. Todos os protocolos de segurança para assegurar a saúde das jovens e dos integrantes da equipe foram assegurados.

“Diante de todo esse contexto que estamos vivendo, comemorar os 15 anos é fundamental para o resgate da autoestima, o bem-estar e a qualidade de vida a muitas jovens assistidas no ICI. Elas vão poder colecionar memórias positivas de um momento especial de suas vidas”, ressaltou Mônica Gottardi, coordenadora do Núcleo de Atenção ao Paciente do ICI.

Em parceria com o instituto, o fotógrafo percorreu mais de 1.700 quilômetros, passando por seis cidades, entre os dias 15 e . Foram fotografadas: Livian Guisolfi de Oliveira Macedo, em Bento Gonçalves; Ellen Hoffmann, em Taquara; Sarah Cristiny da Rocha Maciel, em Imbé; Lohana Oliveira da Silva, em Rio Grande; Clarisse dos Santos Martins, em Porto Alegre; Laura Caceres da Silva, de Canoas, mas fotografada na Capital; e Tainara Cardoso Kleimpaul, em Itatiba do Sul.

As sete debutantes receberam vestido e sapatos de festa, uma joia e uma caixa de aniversário para que a data seja marcada na história dessas guerreiras. O resultado desses encontros foi eternizado em fotos e vídeo para um álbum personalizado.

Dionathan Santos conta que as meninas não esperavam pela comemoração neste ano, devido à pandemia, e que os familiares ajudaram a montar a surpresa.

“Quando a gente chegou para fazer o booking, elas ficaram muito emocionadas, encantadas. Cada quilômetro rodado valeu. Foi extremamente emocionante viver isso com elas, conhecer a realidade de cada uma. É para isso que existe o projeto. Não é só uma comemoração. É uma celebração à vida”, afirmou o fotógrafo.

Ele fez o roteiro acompanhado do cinegrafista Gabriel Poncio, além do motorista da equipe, Diego Brilhante. Todos passaram por testes de Covid-19.

