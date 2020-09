Rio Grande do Sul Programa Nota Fiscal Gaúcha alcança 1,9 milhão de cadastrados

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2020

Atualmente, o NFG tem cerca de 300 mil estabelecimentos credenciados Foto: Camila Domingues/Palácio Piratini Atualmente, o NFG tem cerca de 300 mil estabelecimentos credenciados. (Foto: Camila Domingues/Palácio Piratini) Foto: Camila Domingues/Palácio Piratini

O NFG (Nota Fiscal Gaúcha) alcançou a marca de 1,9 milhão de pessoas cadastradas. O programa do governo do RS incentiva a cidadania fiscal por meio da emissão de notas fiscais e estimula os cidadãos a solicitarem a inclusão do CPF na hora das compras. Dessa forma, também auxilia no combate à sonegação e no aumento da arrecadação.

Toda vez que o consumidor inclui o CPF nos documentos fiscais acumula pontos que são convertidos em bilhetes para participar de sorteios mensais. Além disso, com o lançamento, em dezembro do ano passado, do Receita da Sorte, ainda tem chance de ganhar R$ 500 toda vez que faz a leitura do QR Code da nota fiscal, desde que contenha o CPF.

“O Nota Fiscal Gaúcha busca a promoção da cidadania fiscal, a concorrência leal e a transparência com o envolvimento da sociedade, das entidades sociais, das empresas e do Estado. Nosso intuito é fortalecer ainda mais essa ferramenta que é referência para outros Estados, sendo que seis já criaram programas semelhantes utilizando a experiência gaúcha”, disse o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira.

Neste ano, serão distribuídos R$ 3,2 milhões em prêmios aos cidadãos por meio dos sorteios, além de repasses na ordem de R$ 12 milhões para entidades de assistência social, educação, saúde e defesa e proteção dos animais.

Atualmente, o NFG tem cerca de 300 mil estabelecimentos credenciados, 3,5 mil entidades indicadas e quase 3,5 bilhões de notas fiscais processadas. Clique aqui para realizar o cadastro no programa.

