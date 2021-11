Dicas de O Sul Jovens gaúchos terão mil vagas gratuitas em curso de capacitação para o mercado de trabalho

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











As aulas on-line iniciarão em 4 abril de 2022 Foto: Laércio Gonçalves Vinter/Divulgação As aulas on-line iniciarão em 4 abril de 2022. (Foto: Laércio Gonçalves Vinter/Divulgação) Foto: Laércio Gonçalves Vinter/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Instituto PROA em parceria com o Instituto Cyrela anunciou a abertura de mil vagas gratuitas para capacitar jovens do 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas do Rio Grande do Sul.

Essa ação busca desenvolver os jovens para o mercado de trabalho e gerar oportunidades de emprego, com vagas exclusivas em empresas parceiras. As inscrições podem ser feitas no site https://plataforma.proa.org.br/ até ço de 2022.

Para participar, é preciso entre 17 e 22 anos, estar cursando ou concluído o 3º ano do Ensino Médio em uma escola pública e residir no RS. O curso é on-line e gratuito. A duração é de três meses e, após, há um processo de encaminhamento para vagas de emprego. As aulas iniciarão em 4 abril do ano que vem.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul