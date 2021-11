Acontece Stok Center inaugura a sua segunda loja em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2021

A nova unidade conta com mais de 6 mil itens à disposição dos clientes Foto: Divulgação A nova unidade conta com mais de 6 mil itens à disposição dos clientes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A segunda loja do Stok Center em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, foi inaugurada nesta terça-feira (23) no quilômetro 148 da BR-116, no bairro Sagrada Família.

A nova unidade conta com mais de 6 mil itens à disposição dos clientes, além de cerca de 300 ofertas. O local funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 8h às 21h.

A rede oferece o Clube Stok Center, um programa de descontos exclusivos que, por meio de um cadastro simples e gratuito, garante centenas de ofertas diariamente. O cadastro deve ser feito previamente no site stokcenter.com.br/clube ou pelo App Clube Stok Center. Para receber os descontos, basta informar o CPF no caixa no momento das compras, após ter realizado o cadastro.

Também foi inaugurado o site de compras Stok Online (stokonline.com.br). O cliente pode realizar suas compras de maneira online e decidir se quer receber as mercadorias em casa ou retirar na loja.

A inauguração do novo Stok Center em Caxias do Sul gerou 200 empregos diretos para a cidade. A empresa celebrou a abertura da loja com a doação de 1,2 mil cestas básicas para as famílias em situação de vulnerabilidade social.

Além disso, outras duas ações sociais também iniciaram junto à abertura do novo Stok Center: o Troco Solidário, que irá destinar o troco doado pelos clientes para a Aapecan (Associação de Apoio a Pessoas com Câncer); e a Árvore Solidária, por meio da qual os clientes podem adotar um cartão e colaborar com um Natal mais solidário aos alunos da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

