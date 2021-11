O PSDB anunciou nesta terça-feira (23) que contratou um novo aplicativo em busca de um “plano B” para concluir a votação das prévias do partido.

No domingo (21), a ferramenta contratada pela sigla, desenvolvida pela Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, apresentou falhas e instabilidade, o que levou à suspensão da votação. Tucanos estimam que apenas 8% dos quase 44.000 votantes conseguiram confirmar o voto.

As prévias definirão quem será o candidato tucano na eleição para a Presidência da República em 2022. Os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de São Paulo, João Doria, e o ex-prefeito de Manaus (AM) Arthur Virgílio disputam as prévias.