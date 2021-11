Acontece Presidente da Agas divulga vencedores do prêmio Carrinho Agas 2021

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, apresentou os vencedores aos jornalistas. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, anunciou as empresas e personalidades vencedoras do prêmio Carrinho Agas 2021. A apresentação foi feita para os jornalistas nesta terça-feira (23), na sede da entidade.

Os premiados receberão o troféu Carrinho Agas 2021 na próxima segunda-feira (29), às 20h, no salão nobre da Associação Leopoldina Juvenil. O evento ocorrerá pela primeira vez em formato híbrido – presencial com transmissão ao vivo pelo YouTube – para homenagear as empresas e personalidades que mais se destacaram em suas atividades, na opinião dos 250 maiores supermercados do Estado, durante o ano. O encontro marcará a retomada dos eventos presenciais da Associação desde o início da pandemia.

Para o público que acompanhará o evento de forma virtual, a Agas preparou uma série de sorteios que irão contemplar 20 expectadores. “A ideia é reunirmos todos os profissionais da cadeia do abastecimento. Estamos convocando supermercados, indústrias, produtores, distribuidores e membros da imprensa a realizarem a inscrição, concorrendo aos prêmios em uma festa que terá como objetivo enaltecer aqueles que mantêm a economia em desenvolvimento, empregando a força do seu trabalho em todos os setores do ciclo dos produtos, de ponta a ponta”, destaca o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo. Os sorteios ocorrerão durante o evento e estarão concorrendo todos os pré-inscritos que confirmarem sua participação pelo site da Agas até o dia 28 de novembro. Serão sorteadas 10 caixas de som JBL, cinco assistentes virtuais Alexa e cinco smart TVs.

Na cerimônia da próxima segunda (29), um dos personagens a ser premiado é o vice-presidente da Rede Pampa e comunicador, Paulo Sérgio Pinto, que será homenageado na categoria Reconhecimento Agas. “É um dos executivos mais bem relacionados do Estado. Sua legião de amigos das mais diferentes classes sociais, setores de atuação e recantos do Rio Grande, são os espelhos de sua figura tranquila e de sua competência”, elogia Longo.

Confira os campeões do Carrinho Agas 2021:

Categoria Ganhador

Queijos Prèsident

Frios fatiados BRF

Iogurtes Piá

Biscoitos Orquídea

Massas Isabela

Commodities de Mercearia Blue Ville

Pães industrializados Bauducco

Pães e salgados congelados Superpan

Produtos naturais e integrais Naturale

Produtos sem lactose Piracanjuba

Cafés e Matinais Nestlé Nescafé

Balas, doces e rapaduras Da Colônia

Chocolates Neugebauer

Conservas Oderich

Barras de cereal Ritter

Sucos em pó Trink/ Parati

Sucos prontos Suvalan

Refrigerantes Coca-Cola

Leites Santa Clara

Água mineral Água da Pedra

Cervejas Ambev

Espumantes Garibaldi

Vinhos Aurora

Energéticos Baly

Higiene e beleza Unilever

Fraldas Pampers P&G

Limpeza Girando Sol

Papéis Mili

Bazar Tramontina

FLV Silvestrin

Rações Pet Supra Alissul

Carne bovina Frigorífico Silva

Frango Ave Serra

Equipamentos Eletrofrio

Serviço e tecnologia Open Solution

Distribuidor/Atacado Oniz

Gerente de Vendas Destaque João Batista Bernardi Neto (Femsa)

Reconhecimento AGAS Paulo Sérgio Pinto (Rede Pampa)

Medalha Marcello Zaffari Ugo Dalpiaz (Dalpiaz)

Medalha Marcello Zaffari Família Beal (Festval)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece