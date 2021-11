Acontece Germano Mostardeiro Bonow lança o livro “Moacyr Scliar: medicina, saúde pública e história”, nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2021

Moacyr Scliar faleceu em Porto Alegre, no dia 27 de fevereiro de 2011 aos 73 anos. (Foto: Divulgação)

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa promoverá, nesta terça-feira (23), o lançamento do livro “Moacyr Scliar: medicina, saúde pública e história”, de Germano Mostardeiro Bonow, com participação da senhora Judith Scliar e do ex-governador Jair Soares. O evento virtual está marcado para as 16h30, no canal da CHC Santa Casa no YouTube.

Sobre Moacyr Scliar

Nasceu em Porto Alegre (RS), em 23 de março de 1937. Ele passou a maior parte da infância no Bom Fim, bairro porto-alegrense onde se instalou a maioria dos judeus que escolheu a capital do Estado para morar. Foi alfabetizado pela mãe, que era professora primária. A partir de 1943, cursou a Escola de Educação e Cultura, conhecida como Colégio Iídiche. Em 1948, transferiu-se para o Colégio Rosário, concluindo o ensino médio. Em 1955, ingressou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul para cursar medicina, a qual se torna tema da matéria de seu livro inaugural, “Histórias de um médico em formação”, de 1962, ano em que concluiu o curso universitário.

Ao longo de seus 73 anos, escreveu 74 livros que contemplaram vários gêneros e foram traduzidos para diversos idiomas. Em 31 de julho de 2003 foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, onde ocupou a Cadeira n° 31. Vítima de complicações decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral, Moacyr Scliar faleceu em Porto Alegre, no dia 27 de fevereiro de 2011 aos 73 anos, deixando para a literatura brasileira contemporânea uma inigualável contribuição.

Sobre Germano Mostardeiro Bonow

Nasceu em Porto Alegre (RS), em 5 de abril de 1942. Formado em 1968 pela Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre, atualmente Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Germano Bonow iniciou sua carreira política ainda no PDS. Quando este se tornou o PFL, em 1985, passou a integrar o novo partido, e o mesmo fez quando a legenda liberal tornou-se Democratas.

Foi deputado estadual no Rio Grande do Sul por quatro mandatos consecutivos, de 1987 a 2002, quando concorreu a vice-governador pela coligação PFL/PPS, na qual Antonio Britto era candidato ao Governo do Estado. Em 2006 concorreu pela primeira vez a uma vaga na Câmara Federal, ocasião em que se elegeu deputado federal.

Foi por duas vezes secretário da Saúde e do Meio-Ambiente do Estado e ocupou cargos no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Em 2012 o doutor Germano Mostardeiro Bonow foi eleito para a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina.

