Acontece Conheça mitos e verdades sobre dietas

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação/ Pixabay)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Faltando menos de um mês para a chegada do verão, as pessoas começam a buscar dietas milagrosas com objetivo de entrar em forma. Porém, existem muito mitos e verdades. Devido a isso, a professora de Nutrição da FADERGS, Rochele Boneti, explica quais são as medidas mais eficazes de se manter saudável e mudar os hábitos de uma forma consistente e equilibrada.

Para a nutricionista, antes de começar a contar calorias, é preciso entender a relação de cada um com o alimento e o que realmente faz sentido na rotina. “As pessoas precisam se questionar o que estão dispostas a fazer e quais benefícios terão ao longo da jornada, tanto sob os aspectos físicos quanto emocionais. Dessa forma, é possível traçar as estratégias iniciais do plano alimentar e ir fazendo uma mudança efetiva dos hábitos”, explica Rochele.

Segundo a professora de nutrição, é preciso encontrar um equilíbrio ao longo do dia, auxiliar a prática de exercícios físicos com a ingestão de menos calorias. “Uma dos maiores erros é ver o carboidrato como vilão e eliminá-lo da dieta. Quem começa a fazer exercício não pode fazer uma super restrição calórica. Carboidrato é fonte de energia, principalmente para o exercício. O carboidrato gera serotonina, te deixa mais feliz”, afirmou. Ainda, Rochele destaca que, a dieta desequilibrada pode levar o organismo a consumir energia dos músculos, perdendo massa magra, ao invés de utilizar a gordura.

A redução de açúcar também é importante pois é uma caloria “vazia”. “O paladar é super adaptável e a partir de umas três semanas, o organismo já se acostuma com o nível reduzido de açúcar e passa a ser mais natural”, diz Rochele.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece