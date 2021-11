Acontece Grupo de Danças Kadima retorna aos palcos nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2021

Espetáculo, referência de dança israelense em todo o Brasil, será dia 25 de novembro, às 20h, no Teatro da Unisinos. (Foto: Divulgação/ Cláudio Edges)

O Grupo Kadima retorna aos palcos nesta próxima quinta-feira (25), com o show “Etnias”, vencedor do Prêmio Açorianos de Dança 2015 como Espetáculo do Ano. Considerada uma referência em dança israelense no Brasil, a companhia porto-alegrense, ficou sem realizar espetáculos por quase dois anos, devido a pandemia.

Repaginado para sua Edição Especial de 2021, o show “Etnias”, conta a história do povo judeu, suas tradições e as diferentes características culturais absorvidas de outras sociedades durante os longos anos de exílio pelo mundo. Afinal, etíopes, georgianos, marroquinos, orientais, drusos e israelenses deixaram suas contribuições que enriqueceram ainda mais a identidade judaica.

Os cenários, as músicas e os figurinos fazem parte do repertório de 42 anos de história do grupo Kadima e foram criados especificamente para cada uma das sete coreografias que mostram as tradições e peculiaridades das distintas culturas que influenciaram o povo judeu ao longo da sua trajetória.

SERVIÇO:

O quê: Espetáculo Etnias

Data: 25 de Novembro, quinta-feira

Local: Teatro Unisinos – Av. Dr. Nilo Peçanha, 1600 – Boa Vista, Porto Alegre

Horário: 20 horas

Ingressos: Fundação Kadima – (51)3311.8238 ou pelo WhatsApp (51)98594-7017

