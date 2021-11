Acontece Eventos da FFP abordam cenários econômicos e políticos para 2022 e finanças pessoais

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2021

Os eventos acontecerão nos dias 24 e 25 de novembro. (Foto: Divulgação/ Pixabay)

O que podemos esperar do próximo ano na economia e na política? Como enfrentar o desafio da longevidade com segurança financeira e como ensinar os jovens a ter uma relação saudável com o dinheiro? Essas questões e outras relacionadas a uma reflexão sobre as perspectivas para 2022 estarão no foco das palestras on-line da jornada conjunta promovida pela Fundação Família Previdência (FPP) e que reúne o 8º Connect Caminhos para o Futuro e o 23º Seminário Econômico.

Os eventos acontecerão nos dias 24 e 25 de novembro. Entre os convidados estão o historiador e comentarista Marco Antonio Villa; o economista-chefe do BTG Pactual e ex-chefe do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida; o sócio e economista-chefe do Modalmais, Álvaro Bandeira, e a empreendedora e gestora de investimentos Cláudia Kodja. Também serão palestrantes Thiago Nigro, criador do projeto “O Primo Rico” e considerado o maior influenciador de investimentos do mundo, e Gustavo Cerbasi, autor de livros de investimentos, finanças pessoais e empreendedorismo e uma das principais referências do país em educação financeira.

No primeiro dia, ocorre o 23º Seminário Econômico, que terá início às 14h com uma abordagem sobre cenários políticos para 2022, apresentando as perspectivas para as eleições gerais, numa análise de Marco Antonio Villa que também é comentarista e autor do “Blog do Villa”. Logo após, será a vez do economista Mansueto Almeida mostrar a sua visão dos cenários econômico nacional e internacional para o próximo ano. No final da tarde, a avaliação macroeconômica será complementada pela palestra do também economista Álvaro Bandeira, sócio do Modalmais, banco digital dos investidores.

No dia 25, acontecerá o 8º Connect Caminhos para o Futuro, com foco nas finanças pessoais. A primeira palestra, de Cláudia Kodja, às 14h, será sobre “Aposentadoria, o desafio da longevidade” para ensinar que viver mais e com qualidade também envolve planejamento financeiro. Na sequência, Thiago Nigro, na sua palestra “Transformando ação em liberdade”, irá abordar como montar um portfólio rentável para alavancar seus projetos de vida. E para encerrar as atividades, Gustavo Cerbasi irá discorrer sobre educação financeira para jovens para que a relação saudável com o dinheiro possa ser construída bem cedo, ainda na infância. Para mais informações, clique aqui.

