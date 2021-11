Acontece Memorial da Imigração Judaico-Alemã é inaugurado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O empreendimento cultural fica junto à Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência (SIBRA), na Rua Mariante, número 772. (Foto: Divulgação/ Robinson Aronis)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Memorial da Imigração Judaico-Alemã foi inaugurado em Porto Alegre, na última segunda-feira (22). Idealizado pelo rabino Guershon Kwasniewski, o empreendimento cultural judaico já pode ser visitado pelo público.

A iniciativa cultural busca estimular o conhecimento dos alunos de escolas e universidades sobre a imigração judaico-alemã no estado. O projeto, que já vinha sendo desenvolvido há cinco anos, conta com o apoio do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha e do consulado-geral da Alemanha em Porto Alegre.

“É uma verdadeira viagem no tempo. Colhemos depoimentos e reunimos um acervo com passaportes, passagens de navio, documentos, livros, medalhas de participação na Primeira Guerra Mundial, retratos e muitos outros objetos antigos, que resgatam não somente a história da comunidade judaica na Capital, mas também o comportamento de décadas passadas, como vestimentas, a arquitetura da cidade e costumes da época”, conta o rabino Guershon. Os itens foram angariados a partir de patrimônio cedido por diversas famílias, que contribuíram também com depoimentos em vídeos, que contam a história dos imigrantes.

Segundo rabino, o Memorial é resultado de um grande trabalho de pesquisa, em diferentes museus pelo mundo. “Chegamos a um modelo que reúne tecnologia e objetos físicos. Uma das atrações é uma tela interativa, em que o visitante consegue mergulhar na história a partir de uma linha do tempo com diversos acontecimentos, que vai até 2040”, destaca Kwasniewski. O objetivo é que o memorial siga sendo alimentado e no futuro possa ser acessado remotamente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece